Рейтинг@Mail.ru
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/v-krymu-pedofila-prigovorili-k-12-godam-kolonii-1153285016.html
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T15:31
2026-02-17T15:31
новости крыма
керчь
педофил
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Осужденного также обязали компенсировать моральный вред в размере 250 000 рублей.Установлено, что 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенкаКрымчанин пойдет под суд спустя 24 года по обвинению в насилии и убийствеВ Севастополе арестовали нападавшего на девушек
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, керчь, педофил, суд, приговор
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии

Житель Керчи за педофилию отправится на 12,5 лет в колонию

15:31 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Керченского городского суда гражданин был признан виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней и ему по совокупности преступлений назначено судом наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год", – говорится в сообщении.

Осужденного также обязали компенсировать моральный вред в размере 250 000 рублей.
Установлено, что 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенка
Крымчанин пойдет под суд спустя 24 года по обвинению в насилии и убийстве
В Севастополе арестовали нападавшего на девушек
 
Новости КрымаКерчьПедофилСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
16:05Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
15:57Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
15:4619 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
15:43Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
15:31В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
15:21В Феодосии слышна стрельба – причина
15:10В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
14:55Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
14:43Госдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ
14:38Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
14:23К Земле приближается новая комета – как наблюдать в Крыму
14:09Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
13:56Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год
13:44Снежный шторм идет на Крым
13:37Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
13:21Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
13:08Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
13:03Авария обесточила часть Симферопольского района
Лента новостейМолния