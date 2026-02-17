https://crimea.ria.ru/20260217/v-krymu-pedofila-prigovorili-k-12-godam-kolonii-1153285016.html
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Осужденного также обязали компенсировать моральный вред в размере 250 000 рублей.Установлено, что 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенкаКрымчанин пойдет под суд спустя 24 года по обвинению в насилии и убийствеВ Севастополе арестовали нападавшего на девушек
Новости
