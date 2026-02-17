Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/v-krymu-obnovili-desyatki-meduchrezhdeniy-i-stroyat-novye-priemnye-1153271747.html
В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные
В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные
Система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T11:37
2026-02-17T11:37
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
алексей натаров
крым
новости крыма
здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.По его словам, ключевой этап завершился в 2025 году: финансирование отрасли выросло примерно на 15 млрд рублей и составило 85 млрд."Средства были предназначены для того, чтобы реализовывать медицинскую помощь, развитие программ и компенсацию затрат на практические мероприятия, которые получает население Крыма", – отметил министр.Параллельно проведено 17 капитальных ремонтов учреждений, а автопарк пополнился 46 автомобилями, распределенными между 19 медицинскими организациями. За год в больницы поставлено 911 единиц оборудования – от диагностических аппаратов до тяжелой техники.Отдельное внимание уделялось профилактике: расширение первичного звена позволило увеличить количество медосмотров, в том числе за счет выездных комплексов, которые проводили обследования в трудовых коллективах и населенных пунктах.В 2026 году начнется новый этап – создание современных приемных отделений экстренной помощи в Симферополе и Джанкое. В них пациенты будут проходить диагностику сразу при поступлении.Проект является пилотным и внедряется в ограниченном числе регионов страны. В Крыму такие отделения появятся в несколько этапов. В Симферополе завершат до апреля 2026-го, а в Джанкое – до конца года.Ранее сообщалось, что в Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко.
здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, алексей натаров, крым, новости крыма, здоровье
В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные

В Крыму расширяют сеть медучреждений и создают новые отделения экстренной помощи

11:37 17.02.2026
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
© Telegram-канал Минздрава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
По его словам, ключевой этап завершился в 2025 году: финансирование отрасли выросло примерно на 15 млрд рублей и составило 85 млрд.
"Средства были предназначены для того, чтобы реализовывать медицинскую помощь, развитие программ и компенсацию затрат на практические мероприятия, которые получает население Крыма", – отметил министр.
В регионе введено 73 объекта здравоохранения – это врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и подразделения первичного звена. В частности, открыты 37 амбулаторий, 33 фельдшерско-акушерских пункта и поликлиники. Это позволило сократить необходимость поездок в районные больницы для жителей сельских территорий.
Параллельно проведено 17 капитальных ремонтов учреждений, а автопарк пополнился 46 автомобилями, распределенными между 19 медицинскими организациями. За год в больницы поставлено 911 единиц оборудования – от диагностических аппаратов до тяжелой техники.
Отдельное внимание уделялось профилактике: расширение первичного звена позволило увеличить количество медосмотров, в том числе за счет выездных комплексов, которые проводили обследования в трудовых коллективах и населенных пунктах.
В 2026 году начнется новый этап – создание современных приемных отделений экстренной помощи в Симферополе и Джанкое. В них пациенты будут проходить диагностику сразу при поступлении.
"Если пациент поступает с каким-то неясных диагнозом, его госпитализируют и в этой же палате происходит динамическое наблюдение, ему проводятся все необходимые диагностические мероприятия, и уже в профильное отделение он поступает с установленным диагнозом. Плюс приближается реанимационная помощь. То есть койки реанимационного отделения будут находиться непосредственно в этом отделе", – объяснил Натаров.
Проект является пилотным и внедряется в ограниченном числе регионов страны. В Крыму такие отделения появятся в несколько этапов. В Симферополе завершат до апреля 2026-го, а в Джанкое – до конца года.
Ранее сообщалось, что в Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко.
