В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные

17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.По его словам, ключевой этап завершился в 2025 году: финансирование отрасли выросло примерно на 15 млрд рублей и составило 85 млрд."Средства были предназначены для того, чтобы реализовывать медицинскую помощь, развитие программ и компенсацию затрат на практические мероприятия, которые получает население Крыма", – отметил министр.Параллельно проведено 17 капитальных ремонтов учреждений, а автопарк пополнился 46 автомобилями, распределенными между 19 медицинскими организациями. За год в больницы поставлено 911 единиц оборудования – от диагностических аппаратов до тяжелой техники.Отдельное внимание уделялось профилактике: расширение первичного звена позволило увеличить количество медосмотров, в том числе за счет выездных комплексов, которые проводили обследования в трудовых коллективах и населенных пунктах.В 2026 году начнется новый этап – создание современных приемных отделений экстренной помощи в Симферополе и Джанкое. В них пациенты будут проходить диагностику сразу при поступлении.Проект является пилотным и внедряется в ограниченном числе регионов страны. В Крыму такие отделения появятся в несколько этапов. В Симферополе завершат до апреля 2026-го, а в Джанкое – до конца года.Ранее сообщалось, что в Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХВ Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность методаКак в Крыму развивают генетическую диагностику

