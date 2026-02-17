Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба – причина - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/v-feodosii-slyshna-strelba--prichina-1153284842.html
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии слышна стрельба – причина - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии во вторник со второй половины дня проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T15:21
2026-02-17T15:21
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707845_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a1e17922b7dae37379ee83bc1d2f804.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник со второй половины дня проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредили в местной администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки, предупреждал ранее губернатор города Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707845_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6b72ddc16222e416b9a6a406d384ad97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии слышна стрельба – причина

В Феодосии военные до ночи вторника проводят учебные стрельбы

15:21 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтрельба. Архивное фото
Стрельба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник со второй половины дня проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредили в местной администрации.
"17 февраля, с 15 до 17 часов и с 19 до 22.00 будут проводиться учебные стрельбы", – информирует мэрия.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки, предупреждал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
 
КрымФеодосияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
16:05Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
15:57Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
15:4619 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
15:43Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
15:31В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
15:21В Феодосии слышна стрельба – причина
15:10В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
14:55Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
14:43Госдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ
14:38Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
14:23К Земле приближается новая комета – как наблюдать в Крыму
14:09Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
13:56Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год
13:44Снежный шторм идет на Крым
13:37Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
13:21Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
13:08Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
13:03Авария обесточила часть Симферопольского района
Лента новостейМолния