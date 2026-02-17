https://crimea.ria.ru/20260217/v-feodosii-slyshna-strelba--prichina-1153284842.html
В Феодосии слышна стрельба – причина
В Феодосии во вторник со второй половины дня проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник со второй половины дня проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредили в местной администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе до ночи вторника будут слышны звуки взрывов. По всему побережью флот проводит тренировки, предупреждал ранее губернатор города Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
