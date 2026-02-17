https://crimea.ria.ru/20260217/v-azovskom-more-pyatyy-den-ischut-propavshikh-moryakov-1153273272.html
В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море пятый день продолжаются поиски пропавших рыбаков. На утро 17 февраля обследовано 183 километра береговой линии и почти 400 квадратных километра акватории. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.В поисках участвуют от РСЧС 107 человек и 11 единиц техники, в том числе 4 плавсредства, 1 беспилотный летательный аппарат, от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники, 3 плавсредства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:31 17.02.2026