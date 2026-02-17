Рейтинг@Mail.ru
В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков
В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков - РИА Новости Крым, 17.02.2026
В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков
В Азовском море пятый день продолжаются поиски пропавших рыбаков. На утро 17 февраля обследовано 183 километра береговой линии и почти 400 квадратных километра... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T12:31
2026-02-17T12:37
азовское море
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море пятый день продолжаются поиски пропавших рыбаков. На утро 17 февраля обследовано 183 километра береговой линии и почти 400 квадратных километра акватории. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.В поисках участвуют от РСЧС 107 человек и 11 единиц техники, в том числе 4 плавсредства, 1 беспилотный летательный аппарат, от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники, 3 плавсредства.
В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков

В Азовском море пятый день ищут пропавших рыбаков – обследовано 393 "квадрата" акватории

12:31 17.02.2026 (обновлено: 12:37 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море пятый день продолжаются поиски пропавших рыбаков. На утро 17 февраля обследовано 183 километра береговой линии и почти 400 квадратных километра акватории. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.

"Всего с нарастающим итогом обследовано: 183 километра береговой линии и 393 квадратных километра акватории Азовского моря. Проведено – 3 водолазных спуска (группой от "Крым-Спас")", – говорится в сообщении.

В поисках участвуют от РСЧС 107 человек и 11 единиц техники, в том числе 4 плавсредства, 1 беспилотный летательный аппарат, от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники, 3 плавсредства.
Азовское мореНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияМорской транспорт
 
