Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира

Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира

В украинской делегации, принимающей участие в переговорах в Женеве, произошел раскол из-за разногласий по поводу сроков заключения мирного соглашения. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T17:45

2026-02-17T17:45

2026-02-17T17:45

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153289261_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_663f71fe030bae0d0e6d52df371bb368.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В украинской делегации, принимающей участие в переговорах в Женеве, произошел раскол из-за разногласий по поводу сроков заключения мирного соглашения. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источник.По данным издания, часть делегации во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* считает необходимым достичь скорейшего соглашения с Россией при посредничестве США. Они считают, что такой сценарий будет соответствовать интересам Украины, а также опасаются, что в дальнейшем "окно возможностей" для Киева может закрыться.Другое крыло, связанное с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, придерживается иной позиции и фактически тормозит переговорный процесс.Сам Зеленский, как утверждают журналисты, "балансирует" между этими двумя позициями, "сохраняя и свое мнение по этому вопросу".Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины начались в Женеве 17 февраля и продолжатся 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав, помимо прочих, входят начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Файлы Зеленского" потрясут мир: что готовит РФ и спешит сделать ЕвропаПереговоры по Украине в Женеве: будут ли обсуждать принадлежность КрымаЗеленский пожаловался на давление со стороны США

2026

Новости

