Тяжелый труд детского поэта: как Агния Барто писала для детей и взрослых

Тяжелый труд детского поэта: как Агния Барто писала для детей и взрослых - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Тяжелый труд детского поэта: как Агния Барто писала для детей и взрослых

"Кто медведям лапы рвет, зайчиков под дождь сует, Танин мячик бросил в речку, обломил быку дощечку? Каждый знает, это кто: это – Агния Барто!" – подобные... РИА Новости Крым, 17.02.2026

"Кто медведям лапы рвет, зайчиков под дождь сует, Танин мячик бросил в речку, обломил быку дощечку? Каждый знает, это кто: это – Агния Барто!" – подобные шуточные стихи народного авторства не пишут тем, кого не любят. А Барто любят. Еще бы – это первые стишки, которые нам всем читали мамы в детстве. Спустя десятилетия и мы сами эти легко запоминающиеся ритмичные строки с легкостью декламируем своим детям наизусть.А ведь одна из самых известных детских советских поэтесс имеет косвенное отношение к Крыму: ее родной дядя по матери Григорий Ильич Блох успешно спасал людей на Южном берегу полуострова – отучившись у европейских светил медицине, он вернулся в Россию, поселился в Ялте, был первым крымским фтизиоотоларингологом, открыл свой кабинет и лечебницу. Помогал людям до самой своей смерти в 1938 году и был похоронен на Ливадийском кладбище. Также ялтинский доктор известен как большой популяризатор науки, издал множество медицинских статей, в том числе и в целях профилактики населения. В 1933 году отдельной книгой в Симферополе вышла его поэма в 10 главах "Нос: шутка-лекция о том, что дышать не надо ртом; разбирается вопрос, для чего нам нужен нос".Доподлинно неизвестно, была ли юная Агния Барто (до замужества Гитель Волова) в гостях у своего дядюшки на Южном берегу Крыма, зато сохранилось ее детские строки о дядюшкиной работе: "В санатории "Славати" стоят белые кровати".Дар у Агнии оказался наследственным. И это несмотря на то, что семья не имела никаких художественных увлечений: мама-домохозяйка, папа – ветеринар. Правда, очень любящий чтение и прививающий любовь к нему детям, поклонник Льва Толстого, член Московского отделения Общества покровительства животным, а также созданного под его эгидой общества этического отношения к животным "Майский Союз". Даже имя свое Абрам-Лев Нахманович он переделал на русский манер, как у Толстого – Лев Николаевич.Лев Николаевич Волов был первым слушателем стихов дочери, которые поражали интересным видением мира: "Девочка гуляла в зеленых лугах, ничего не знала о своих ногах" – это строки, написанные Агнией в четыре года. А в раннем подростковом возрасте поклонница Ахматовой Агния начала писать стихи о любви и, как она сама выражалась, "розовых маркизах". Но эта блажь быстро прошла. Уже в 18 лет она вышла замуж за поэта Павла Барто, с которым познакомилась благодаря учебе в балетной школе танцовщицы Лидии Нелидовой: Павел был ее племянником.От танца к литературеДо литературного успеха и замужества Агния успела год поработать балериной в театральной труппе, и, по воспоминаниям современников, хорошо танцевала и гармонично двигалась до конца жизни.Чета Барто совместно написала три стихотворения – "Девочка-ревушка", "Девочка чумазая" и "Считалочка". Павел подарил Агнии увековечившую ее фамилию и сына Гарика, который родился через год после регистрации брака.Агнии было 19 лет, когда появилась ее первая книжка с детскими стихами, затем почти сразу вторая и третья. Даже знаменитый детский писатель Корней Чуковский сказал, что Агния Барто – большой талант.А потом последовал развод: Павел очень ревновал Агнию к ее литературным успехам на поприще детской литературы.Карьера Агнии стремительно шла в гору, книжки с веселыми стихами расходились как горячие пирожки, строки хорошо укладывались и в детские, и во взрослые головы.Личная жизнь детской поэтессы тоже наладилась. Она вышла замуж за теплоэнергетика высокого уровня Владимира Щегляева, родили дочь Танечку. Жили душа в душу. Именно Танечке посвящено одно из самых известных стихотворений про мяч.Кроме сугубо литературного творчества, Барто становится детским драматургом и киносценаристом. Вместе со своей подругой Риной Зеленой она написала сценарий знаменитого художественного фильма "Подкидыш" (1940 г.), где играли Ростислав Плятт и Фаина Раневская. Уже после Великой Отечественной войны вышли несколько фильмов по ее сценариям. А в 1970-е годы поэтесса сотрудничала с детским киножурналом "Ералаш".Поэтесса у токарного станкаБарто пристально изучала психологию детей. "Всю жизнь этим и занималась: читала присланные в "Пионерскую правду" письма, ходила в ясли и детские сады – иногда для этого приходилось представляться сотрудником отдела народного образования, – слушала, о чем говорят дети, просто гуляя по улице. В этом смысле мама работала всегда", – рассказывала про Агнию Львовну ее дочь Татьяна.И все было бы хорошо, но началась война. Барто рвалась на фронт, ее не пускали. Андрея Щегляева эвакуировали в Свердловск. С ним поехала и вся семья."Мой папа работал на электростанции за Уралом – надо было тыл обеспечивать электричеством. В то время в турбины вводились усовершенствования, работали ученые, в том числе представители ленинградского завода", – рассказывала Татьяна Андреевна Щегляева.В Свердловске Барто часто выступала на местном радио и на заводах, в госпиталях, школах и детских садах, писала стихи, статьи и очерки, которые отправляла в центральные газеты, а в конце 1942 года все же добилась своего: ей дали месячную командировку на фронт, где ее аудиторией стали солдаты и офицеры."На фронте мама писала листовки и читала бойцам детские стихи. Она вспоминала потом, что солдаты плакали, слушая стихи, ведь они напоминали им о детях", – это снова из интервью Татьяны Щегляевой.На Урале Агнию Барто поразили стоящие у станков мальчишки-ремесленники, она очень хотела написать о них и специально для этого в ремесленном училище прошла полугодовой курс токарного дела. В 36 лет стала к станку и все же написала книжку о подростках-работниках оборонных заводов "Идет ученик". Книга получила вторую премию на конкурсе детской книги в Детгизе (Детское государственное издательство – ред.). Все средства Барто отдала на строительства танка. Так тогда делали почти все.Найти человека!В 1943 году семья вернулась в Москву, чтобы восстанавливать страну."Папа должен был создать энергомашиностроительный факультет в Московском энергетическом институте, где впоследствии преподавал", – говорится в воспоминаниях Татьяны Щегляевой.Жили Щегляевы-Барто в Лаврушинском переулке, в так называемом "писательском доме" под номером 17. 4 мая 1945 года восемнадцатилетний сын писательницы Гарик пошел во двор кататься на велосипеде и его насмерть сбил грузовик, внезапно выруливший из-за угла на высокой скорости. Поэтесса полтора месяца молча пролежала на диване, отвернувшись к стене.Спасла работа. В 1947 году Барто пишет поэму "Звенигород" о детском доме, где жили потерявшие родителей во время войны дети. По случайности через несколько лет небольшую книжку прочитала женщина, у которой в начале 1941 года потерялась дочь. Она написала письмо Агнии Львовне, попросила помочь разыскать ребенка. И Барто удалось найти девочку! Историю подхватили журналисты, Агнии Львовне посыпались письма от тысяч таких же потерявших своих родных родителей и детей, которых было невозможно найти, потому что малыши не помнили своих настоящих имен и фамилий.Писательница нашла гениальное решение: искать зацепки в детских воспоминаниях. На радио "Маяк" девять лет каждое 13 число месяца шла передача "Найти человека". В ней Агния Львовна читала отрывки из детских писем. За годы существования передачи через ее руки и глаза прошли 80 тысяч писем, Барто соединила почти тысячу семей. Истории иногда были такие, что слушатели не могли сдержать слез."А мама никогда не плакала. Мама вообще плакала очень редко. Она не плакала – она искала", – говорила Татьяна Щегляева.Агния Львовна отдала этой работе себя всю и почти не писала стихов. Впоследствии истории поисков легли в основу книги "Найти человека" и в сюжет фильма с таким же названием.Книги о добреНо поэтессу ждали дети. И она к ним вернулась: почти 10 лет Барто руководила Ассоциацией деятелей литературы и искусства для детей, дважды избиралась в жюри по присуждению международной Золотой медали имени Андерсена. И яростно спорила с коллегами: Львом Кассилем, Александром Фадеевым, Сергеем Михалковым и… всеми детьми СССР. Она говорила: "Я знаю пять языков, в том числе – детский". Дети писали Агнии Львовне письма с наивным адресом: "Москва, Барто", и письма доходили.В 1981 году 22 марта Агния Барто выступала на открытии недели детской книги. А через день после закрытия этого ежегодного мероприятия классика детской литературы, 75-летней Агнии Барто, не стало.В детской библиотеке №99 города Москвы есть музей писательницы. В детской библиотеке №99 города Москвы есть музей писательницы. В его небольшой коллекции – фото первого космонавта, которую тот в свое время подарил с дарственной надписью детской писательнице, чьими книгами зачитывался в детстве. Юрий Гагарин искренне считал, что незатейливые стихи про мишку стали для него самой первой книгой о добре.

