Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
Удары ВСУ по Крыму и Севастополю минувшей ночью были предприняты киевским режимом в попытке усилить свои позиции на переговорах, которые проходят в Швейцарии.
2026-02-17T19:09
2026-02-17T19:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крыму и Севастополю минувшей ночью были предприняты киевским режимом в попытке усилить свои позиции на переговорах, которые проходят в Швейцарии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Он убежден, что массированная атака по Крыму и Севастополю, которая длилась всю ночь 17 февраля, не случайно произошла в канун переговоров в Швейцарии.Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мираПо словам политолога, киевский режим в последнее время акцентируется в ходе атак на Юг России."Белгородчина, Крым, южные регионы нашей страны, они все граничат напрямую с Украиной, и враг надеется, что хоть что-то "долетит". Но за это они получают ответ, и он снова будет", - убежден Михайлов.По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над регионами Российской Федерации, из них 38 – над территорией Крыма. Воздушная тревога в Севастополе объявлялась несколько раз накануне поздно вечером, а потом не прекращалась до самого утра. Как сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев, во время массированной атаки было ликвидировано более 24 ударных вражеских дронов, но не обошлось без пострадавших и разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиОбломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на КубаниОцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю

Ударами по Севастополю Киев надеялся усилить свою позицию на переговорах - политолог

19:09 17.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крыму и Севастополю минувшей ночью были предприняты киевским режимом в попытке усилить свои позиции на переговорах, которые проходят в Швейцарии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Он убежден, что массированная атака по Крыму и Севастополю, которая длилась всю ночь 17 февраля, не случайно произошла в канун переговоров в Швейцарии.
"Они надеяться усилить таким образом свои позиции, видимо. Ну, это бредовая, конечно, ситуация. Как и то, что они, желая вернуть Крым, говорили: "Будем бить по Крыму, будем их отключать, чтобы они поняли, что на Украине лучше", – сказал Михайлов.
Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
По словам политолога, киевский режим в последнее время акцентируется в ходе атак на Юг России.
"Белгородчина, Крым, южные регионы нашей страны, они все граничат напрямую с Украиной, и враг надеется, что хоть что-то "долетит". Но за это они получают ответ, и он снова будет", - убежден Михайлов.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над регионами Российской Федерации, из них 38 – над территорией Крыма. Воздушная тревога в Севастополе объявлялась несколько раз накануне поздно вечером, а потом не прекращалась до самого утра. Как сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев, во время массированной атаки было ликвидировано более 24 ударных вражеских дронов, но не обошлось без пострадавших и разрушений.
