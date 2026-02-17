https://crimea.ria.ru/20260217/tsinichnyy-bred-ekspert-ob-ozhidaniyakh-kieva-ot-udarov-po-sevastopolyu-1153292145.html

Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю

Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю

Удары ВСУ по Крыму и Севастополю минувшей ночью были предприняты киевским режимом в попытке усилить свои позиции на переговорах, которые проходят в Швейцарии...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крыму и Севастополю минувшей ночью были предприняты киевским режимом в попытке усилить свои позиции на переговорах, которые проходят в Швейцарии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Он убежден, что массированная атака по Крыму и Севастополю, которая длилась всю ночь 17 февраля, не случайно произошла в канун переговоров в Швейцарии.Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мираПо словам политолога, киевский режим в последнее время акцентируется в ходе атак на Юг России."Белгородчина, Крым, южные регионы нашей страны, они все граничат напрямую с Украиной, и враг надеется, что хоть что-то "долетит". Но за это они получают ответ, и он снова будет", - убежден Михайлов.По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над регионами Российской Федерации, из них 38 – над территорией Крыма. Воздушная тревога в Севастополе объявлялась несколько раз накануне поздно вечером, а потом не прекращалась до самого утра. Как сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев, во время массированной атаки было ликвидировано более 24 ударных вражеских дронов, но не обошлось без пострадавших и разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиОбломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на КубаниОцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник

