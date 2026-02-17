https://crimea.ria.ru/20260217/trekhstoronnie-peregovory-po-ukraine-startovali-v-zheneve-1153286888.html

Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве

В Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает РИА Новости.Встречи будут проходить 17 и 18 февраля.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Файлы Зеленского" потрясут мир: что готовит РФ и спешит сделать ЕвропаПереговоры по Украине в Женеве: будут ли обсуждать принадлежность КрымаЗеленский пожаловался на давление со стороны США

