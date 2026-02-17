Рейтинг@Mail.ru
Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
В Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает РИА Новости.Встречи будут проходить 17 и 18 февраля.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве

В Женеве начались трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине

16:05 17.02.2026 (обновлено: 16:15 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Женеве начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает РИА Новости.
Встречи будут проходить 17 и 18 февраля.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замглавы МИД России Михаил Галузин.
В составе американской делегации в Женеве – спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Украинскую переговорную группу возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В нее также вошли секретарь Нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Файлы Зеленского" потрясут мир: что готовит РФ и спешит сделать Европа
Переговоры по Украине в Женеве: будут ли обсуждать принадлежность Крыма
Зеленский пожаловался на давление со стороны США
 
