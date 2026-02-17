https://crimea.ria.ru/20260217/sokratilos-chislo-sleduyuschikh-s-opozdaniem-poezdov-krymskogo-napravleniya-1153291900.html

Сократилось число следующих с опозданием поездов крымского направления

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Девять пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути на срок до 11,5 часов по состоянию на 18:00 вторника. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Двумя часами ранее в пути задерживались 14 поездов.По состоянию на 18.00 мск следуют с задержкой поезда "Таврия":В Крым:№091/092 Москва - Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 8 часов;Из Крыма:№027/028 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 11,5 часов;№315/316 Симферополь - Адлер, отправлением 16 февраля, задерживается на 10 часов;№007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;№067/068 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 9,5 часов;№327/328 Симферополь - Кисловодск, отправлением 16 февраля, задерживается на 9 часов;№077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 7 часов;№195/196 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 6,5 часов;№091/092 Севастополь - Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 4,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

