Рейтинг@Mail.ru
Снежный шторм идет на Крым - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/snezhnyy-shtorm-idet-na-krym-1153278802.html
Снежный шторм идет на Крым
Снежный шторм идет на Крым - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Снежный шторм идет на Крым
Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T13:44
2026-02-17T14:00
штормовое предупреждение
погода в крыму
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144390540_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7fa02b6b30f8ec6b24d6f51de6c3950c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед и гололедица. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.В МЧС предупредили о возможных авариях на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушении транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Энергетики Крыма переведены в режим повышенной готовности."В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады", - сообщили в Крымэнерго.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму и Севастополю сильный штормОбильные осадки наполнили крымские водохранилищаКак повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144390540_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_f1fa6c0009569be66a4df6f5b9a75955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, погода в крыму, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность
Снежный шторм идет на Крым

В Крыму 18 и 19 февраля ожидается мокрый снег с ветром и гололед

13:44 17.02.2026 (обновлено: 14:00 17.02.2026)
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона вечером 18 февраля, ночью и в первой половине дня 19 февраля в Крыму ожидается: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки", - говорится в сообщении.
Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед и гололедица. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.
В МЧС предупредили о возможных авариях на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушении транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Энергетики Крыма переведены в режим повышенной готовности.
"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады", - сообщили в Крымэнерго.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грозит ли Крыму и Севастополю сильный шторм
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Как повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
 
Штормовое предупреждениеПогода в КрымуКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
13:56Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год
13:44Снежный шторм идет на Крым
13:37Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
13:21Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
13:08Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
13:03Авария обесточила часть Симферопольского района
12:54Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
12:42ВТБ: 86% россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
12:31В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков
12:21Ответ на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
12:10Движение дерева: что такое китайский Новый год
11:55Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов
11:44Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
11:37В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные
11:27Задержка поездов крымского направления: время опоздания увеличивается
11:22Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников
11:09Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
10:52В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
10:37Крымский мост: что происходит на объекте после возобновления движения
Лента новостейМолния