Снежный шторм идет на Крым
Снежный шторм идет на Крым
Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2026
Снежный шторм идет на Крым
В Крыму 18 и 19 февраля ожидается мокрый снег с ветром и гололед
13:44 17.02.2026 (обновлено: 14:00 17.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона вечером 18 февраля, ночью и в первой половине дня 19 февраля в Крыму ожидается: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки", - говорится в сообщении.
Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед и гололедица. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.
В МЧС предупредили о возможных авариях на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушении транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Энергетики Крыма переведены в режим повышенной готовности.
"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады", - сообщили в Крымэнерго.
