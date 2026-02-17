https://crimea.ria.ru/20260217/snezhnyy-shtorm-idet-na-krym-1153278802.html

Снежный шторм идет на Крым

Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед и гололедица. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.В МЧС предупредили о возможных авариях на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушении транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Энергетики Крыма переведены в режим повышенной готовности."В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады", - сообщили в Крымэнерго.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму и Севастополю сильный штормОбильные осадки наполнили крымские водохранилищаКак повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог

