Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
2026-02-17T16:10
2026-02-17T16:10
Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями

Аксенов пригрозил увольнением мэрам за срыв ремонта дорог в Крыму

16:10 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на дороге в Симферополе. Архивное фото
Ямы на дороге в Симферополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Говорю открыто: в отношении трех наименее активных глав муниципальных образований, которые не выполнят свои обязательства и не достигнут поставленных целей, должны быть применены дисциплинарные взыскания. Вплоть до увольнения по соответствующей статье. Мириться с такой позицией, ленью и откровенным враньем не собираюсь", - заявил он.
Глава Крыма акцентировал, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
"Погодные условия в осенне-зимний период отрицательно повлияли на состояние дорог в республике, но это не может служить оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ", - подчеркнул Аксенов.
Он подчеркнул, что для грейдирования и отсыпки щебнем грунтовых дорог, а также на произведение ямочного ремонта "Крымавтодору" выделено порядка 6,3 млрд рублей.
"За каждой улицей нужно закрепить ответственного, буквально пофамильно, планы по всем муниципалитетам должны быть опубликованы на сайтах администраций. В целом работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог нужно закончить к 1 апреля", - заключил Аксенов.
Доступность безопасного проезда должна быть обеспечена на всех дорогах Крыма как в городской черте, так и в сельской местности, добавил глава республики.
Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.
В начале февраля в Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена. Прокуратура Крыма организовала проверку по данному факту.
