Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава Крыма акцентировал, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ."Погодные условия в осенне-зимний период отрицательно повлияли на состояние дорог в республике, но это не может служить оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ", - подчеркнул Аксенов.Он подчеркнул, что для грейдирования и отсыпки щебнем грунтовых дорог, а также на произведение ямочного ремонта "Крымавтодору" выделено порядка 6,3 млрд рублей.Доступность безопасного проезда должна быть обеспечена на всех дорогах Крыма как в городской черте, так и в сельской местности, добавил глава республики.Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.В начале февраля в Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена. Прокуратура Крыма организовала проверку по данному факту. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютРемонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
Аксенов пригрозил увольнением мэрам за срыв ремонта дорог в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Говорю открыто: в отношении трех наименее активных глав муниципальных образований, которые не выполнят свои обязательства и не достигнут поставленных целей, должны быть применены дисциплинарные взыскания. Вплоть до увольнения по соответствующей статье. Мириться с такой позицией, ленью и откровенным враньем не собираюсь", - заявил он.
Глава Крыма акцентировал, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
"Погодные условия в осенне-зимний период отрицательно повлияли на состояние дорог в республике, но это не может служить оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ", - подчеркнул Аксенов.
Он подчеркнул, что для грейдирования и отсыпки щебнем грунтовых дорог, а также на произведение ямочного ремонта "Крымавтодору" выделено порядка 6,3 млрд рублей.
"За каждой улицей нужно закрепить ответственного, буквально пофамильно, планы по всем муниципалитетам должны быть опубликованы на сайтах администраций. В целом работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог нужно закончить к 1 апреля", - заключил Аксенов.
Доступность безопасного проезда должна быть обеспечена на всех дорогах Крыма как в городской черте, так и в сельской местности, добавил глава республики.
Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал,
что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.
В начале февраля в Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена
. Прокуратура Крыма организовала
проверку по данному факту.
