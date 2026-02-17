https://crimea.ria.ru/20260217/sneg-i-dozhdi-smyli-dorogi-v-krymu-aksenov-prigrozil-uvolneniyami-1153287071.html

Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями

Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T16:10

2026-02-17T16:10

2026-02-17T16:10

ситуация на дорогах крыма

крым

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

новости крыма

дороги

дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134554098_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7fdc75b9dacb88157c4583d430a6a669.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава Крыма акцентировал, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ."Погодные условия в осенне-зимний период отрицательно повлияли на состояние дорог в республике, но это не может служить оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ", - подчеркнул Аксенов.Он подчеркнул, что для грейдирования и отсыпки щебнем грунтовых дорог, а также на произведение ямочного ремонта "Крымавтодору" выделено порядка 6,3 млрд рублей.Доступность безопасного проезда должна быть обеспечена на всех дорогах Крыма как в городской черте, так и в сельской местности, добавил глава республики.Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.В начале февраля в Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена. Прокуратура Крыма организовала проверку по данному факту. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютРемонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма, дороги, дороги крыма