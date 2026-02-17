Рейтинг@Mail.ru
Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань
Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань
Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань
Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали...
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
крым
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали люди и повреждены дома и инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК РФ.В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали два человека. На Ильском нефтеперебатывающем заводе произошел пожар. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путяхВсего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются16 поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущербМощный пожар после атаки ВСУ потушили на КубаниВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали люди и повреждены дома и инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК РФ.

"Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Краснодарского края и города Севастополя. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - рассказали в Информационном центре СК.

В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали два человека. На Ильском нефтеперебатывающем заводе произошел пожар. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях
Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются16 поездов.
