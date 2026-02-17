https://crimea.ria.ru/20260217/silnye-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1153236221.html
Сильные дожди: погода в Крыму во вторник
2026-02-17T00:01
2026-02-17T00:01
2026-02-17T00:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Во вторник влияние атмосферных фронтальных разделов обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, в дневное время суток местами сильные. Ночью и утром в северных районах туман, гололед. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, вечером юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +7, днем от +5 до +10 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 17.02.2026 (обновлено: 00:18 17.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Во вторник влияние атмосферных фронтальных разделов обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, в дневное время суток местами сильные. Ночью и утром в северных районах туман, гололед. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер восточный, юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в северных районах 0…-2, днем +5…+10 градусов, в северных районах +1…+3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, вечером юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +7, днем от +5 до +10 градусов.
