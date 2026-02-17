Рейтинг@Mail.ru
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
Завтра во второй половине дня в Севастополе порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с, жителей и гостей города призывали соблюдать меры предосторожности. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T17:40
2026-02-17T17:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Завтра во второй половине дня в Севастополе порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с, жителей и гостей города призывали соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщили в региональном МЧС.Спасатели напоминают, что при сильном ветре нельзя находиться у фасадов домов, деревьев, слабоукрепленных конструкций, а также идти к морю и в горы. Также по возможности лучше отказаться от дальних поездок.В крымском главке МЧС также сообщили, что дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение.
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь

Шторм с сильным ветром и дождем накроет Севастополь днем 18 февраля - МЧС

17:40 17.02.2026
 
Тучи и ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Завтра во второй половине дня в Севастополе порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с, жителей и гостей города призывали соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"Синоптики сообщают, что 18 февраля во второй половине дня в Севастополе порывы юго-западного ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Днем ожидается дождь", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре нельзя находиться у фасадов домов, деревьев, слабоукрепленных конструкций, а также идти к морю и в горы. Также по возможности лучше отказаться от дальних поездок.
В крымском главке МЧС также сообщили, что дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение.
Считайте также на РИА Новости Крым:После весеннего тепла в Крым вернутся морозыСнегопад обрушился на Ялту"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
Считайте также на РИА Новости Крым:
После весеннего тепла в Крым вернутся морозы
Снегопад обрушился на Ялту
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
 
