https://crimea.ria.ru/20260217/shtorm-s-silnym-vetrom-i-dozhdem-nadvigaetsya-na-sevastopol-1153290148.html
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
Завтра во второй половине дня в Севастополе порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с, жителей и гостей города призывали соблюдать меры предосторожности. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T17:40
2026-02-17T17:40
2026-02-17T17:40
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
крымская погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Завтра во второй половине дня в Севастополе порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с, жителей и гостей города призывали соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщили в региональном МЧС.Спасатели напоминают, что при сильном ветре нельзя находиться у фасадов домов, деревьев, слабоукрепленных конструкций, а также идти к морю и в горы. Также по возможности лучше отказаться от дальних поездок.В крымском главке МЧС также сообщили, что дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют в Крыму 18 и 19 февраля, объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Считайте также на РИА Новости Крым:После весеннего тепла в Крым вернутся морозыСнегопад обрушился на Ялту"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:95:925:790_1920x0_80_0_0_e8db1ec2447a33cad084848e52d04c5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, крымская погода, погода в крыму
Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
Шторм с сильным ветром и дождем накроет Севастополь днем 18 февраля - МЧС