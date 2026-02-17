Рейтинг@Mail.ru
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/semi-studentov-smogut-poluchat-otdelnye-komnaty-v-obschezhitiyakh-1153285269.html
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T16:22
2026-02-17T16:22
россия
студенческие общежития
студенты
семья
государственная дума рф
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e2734b4eb9c7e65d33356f74ba07617.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Также прописана обязанность вузов обеспечить доступность сведений о количестве жилых помещений, предназначенных для семейных студентов.С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенкаВ Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в РоссииДва новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d48a947dda6b79b4073e4b27b7e6bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, студенческие общежития, студенты, семья, государственная дума рф, общество, новости
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях

Госдума обязала вузы выделять отдельные комнаты студенческим семьям – закон

16:22 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи
Ключи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"В законе будет закреплено приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак на получение отдельного жилого помещения в общежитии. Семья обучающегося в вузе сможет проживать вместе с ним", – говорится в сообщении.

Также прописана обязанность вузов обеспечить доступность сведений о количестве жилых помещений, предназначенных для семейных студентов.
С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
 
РоссияСтуденческие общежитияСтудентысемьяГосударственная Дума РФОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:53Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
16:39Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
16:33В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки
16:31Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
16:22Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
16:05Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
15:57Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
15:4619 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
15:43Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
15:31В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
15:21В Феодосии слышна стрельба – причина
15:10В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
14:55Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
Лента новостейМолния