Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Также прописана обязанность вузов обеспечить доступность сведений о количестве жилых помещений, предназначенных для семейных студентов.С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

