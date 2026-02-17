https://crimea.ria.ru/20260217/semi-studentov-smogut-poluchat-otdelnye-komnaty-v-obschezhitiyakh-1153285269.html
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T16:22
2026-02-17T16:22
2026-02-17T16:22
россия
студенческие общежития
студенты
семья
государственная дума рф
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e2734b4eb9c7e65d33356f74ba07617.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Также прописана обязанность вузов обеспечить доступность сведений о количестве жилых помещений, предназначенных для семейных студентов.С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенкаВ Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в РоссииДва новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d48a947dda6b79b4073e4b27b7e6bfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, студенческие общежития, студенты, семья, государственная дума рф, общество, новости
Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
Госдума обязала вузы выделять отдельные комнаты студенческим семьям – закон