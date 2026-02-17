https://crimea.ria.ru/20260217/samaya-moschnaya-s-nachala-fevralya-magnitnaya-burya-proizoshla-na-zemle-1153268859.html

Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле

Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле

Магнитная буря накрыла Землю в ночь на вторник и оказалась самой мощной в феврале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T10:22

2026-02-17T10:22

2026-02-17T11:24

магнитные бури

космос

солнце

земля

новости

институт солнечно-земной физики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Магнитная буря накрыла Землю в ночь на вторник и оказалась самой мощной в феврале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом ученые подчеркивают нетипичное поведение Солнца, отмечая короткие одиночные вспышки без видимых причин, полярные сияния продолжительностью 40 минут. Ночная магнитная буря длительностью меньше часа также является необычным явлением."Сегодня днем – солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14:44 до 15:37. Пик – в 15:13. На территории страны видно не будет", – добавили в Лаборатории.Накануне сильная вспышка была зарегистрирована на левом краю Солнца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии. Событие может быть как единичным, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, которая рождается за восточным краем звезды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученыеСолнце побило рекорд XXI векаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца – причина

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, земля, новости, институт солнечно-земной физики