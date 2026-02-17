Рейтинг@Mail.ru
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле
Магнитная буря накрыла Землю в ночь на вторник и оказалась самой мощной в феврале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Магнитная буря накрыла Землю в ночь на вторник и оказалась самой мощной в феврале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом ученые подчеркивают нетипичное поведение Солнца, отмечая короткие одиночные вспышки без видимых причин, полярные сияния продолжительностью 40 минут. Ночная магнитная буря длительностью меньше часа также является необычным явлением."Сегодня днем – солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14:44 до 15:37. Пик – в 15:13. На территории страны видно не будет", – добавили в Лаборатории.Накануне сильная вспышка была зарегистрирована на левом краю Солнца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии. Событие может быть как единичным, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, которая рождается за восточным краем звезды.
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле

Ночная магнитная буря оказалась самой мощной в феврале – ученые

10:22 17.02.2026 (обновлено: 11:24 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Магнитная буря накрыла Землю в ночь на вторник и оказалась самой мощной в феврале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале", – сказано в сообщении.
При этом ученые подчеркивают нетипичное поведение Солнца, отмечая короткие одиночные вспышки без видимых причин, полярные сияния продолжительностью 40 минут. Ночная магнитная буря длительностью меньше часа также является необычным явлением.
"Сегодня днем – солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14:44 до 15:37. Пик – в 15:13. На территории страны видно не будет", – добавили в Лаборатории.
Накануне сильная вспышка была зарегистрирована на левом краю Солнца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии. Событие может быть как единичным, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, которая рождается за восточным краем звезды.
