https://crimea.ria.ru/20260217/samaya-moschnaya-s-nachala-fevralya-magnitnaya-burya-proizoshla-na-zemle-1153268859.html
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле
Магнитная буря накрыла Землю в ночь на вторник и оказалась самой мощной в феврале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T10:22
2026-02-17T10:22
2026-02-17T11:24
магнитные бури
космос
солнце
земля
новости
институт солнечно-земной физики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Магнитная буря накрыла Землю в ночь на вторник и оказалась самой мощной в феврале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом ученые подчеркивают нетипичное поведение Солнца, отмечая короткие одиночные вспышки без видимых причин, полярные сияния продолжительностью 40 минут. Ночная магнитная буря длительностью меньше часа также является необычным явлением."Сегодня днем – солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14:44 до 15:37. Пик – в 15:13. На территории страны видно не будет", – добавили в Лаборатории.Накануне сильная вспышка была зарегистрирована на левом краю Солнца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии. Событие может быть как единичным, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, которая рождается за восточным краем звезды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученыеСолнце побило рекорд XXI векаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца – причина
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_12ac9608c5212f728df718a067b92fc7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, космос, солнце, земля, новости, институт солнечно-земной физики
Самая мощная с начала февраля магнитная буря произошла на Земле
Ночная магнитная буря оказалась самой мощной в феврале – ученые
10:22 17.02.2026 (обновлено: 11:24 17.02.2026)