Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.По словам Сальдо, подобными вбросами враг пытается посеять недоверие между властью и жителями."Ничего этого нет, никаких подобных указов не подписывалось", - подчеркнул он и призвал ориентироваться только на официальные источники информации.

