Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в...
2026-02-17T19:21
2026-02-17T19:21
2026-02-17T19:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.По словам Сальдо, подобными вбросами враг пытается посеять недоверие между властью и жителями."Ничего этого нет, никаких подобных указов не подписывалось", - подчеркнул он и призвал ориентироваться только на официальные источники информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжах На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
