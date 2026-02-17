https://crimea.ria.ru/20260217/rospotrebnadzor-v-rossii-rastet-chislo-sluchaev-zabolevaemosti-orvi-1153267678.html

Заболеваемость ОРВИ в России растет

Заболеваемость ОРВИ в России растет - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Заболеваемость ОРВИ в России растет

В России число случаев заболеваемости ОРВИ выросло за неделю и достигло 775 тысяч случаев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В России число случаев заболеваемости ОРВИ выросло за неделю и достигло 775 тысяч случаев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом количество заболевших гриппом значительно сократилось – на прошедшей неделе зарегистрировано 5,8 тысяч случаев, и специалисты продолжают регистрировать спад. Число риновирусов, напротив, увеличилось, что характерно для текущего времени года.Случаев COVID-19 зарегистрировано 6,4 тысячи – на 4,9% выше, чем на предыдущей неделе.В этой связи россиян просят чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска, оставаться дома и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов респираторного заболевания.В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост, информировала накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженнойКак грипп А и COVID "бьют" по организмуЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа

2026

Новости

