Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
Девочку, получившую ранение при атаке украинского беспилотника в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенную на лечение в Крым, выписали из... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T19:39
2026-02-17T19:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Девочку, получившую ранение при атаке украинского беспилотника в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенную на лечение в Крым, выписали из Республиканской детской клинической больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве Крыма.Состояние ребенка при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.10 февраля дрон ВСУ атаковал село Великая Лепетиха Херсонской области. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лиц. Одну из них госпитализировали в детскую клиническую больницу в Симферополе.
Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму

В Крыму выписали из больницы раненную в Херсонской области девочку - минздрав

19:39 17.02.2026 (обновлено: 19:48 17.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Девочку, получившую ранение при атаке украинского беспилотника в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенную на лечение в Крым, выписали из Республиканской детской клинической больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве Крыма.
"16 февраля пациентка выписана из Республиканской детской клинической больницы", - уточнили в ведомстве.
Состояние ребенка при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.
10 февраля дрон ВСУ атаковал село Великая Лепетиха Херсонской области. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лиц. Одну из них госпитализировали в детскую клиническую больницу в Симферополе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
 
