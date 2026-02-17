https://crimea.ria.ru/20260217/ranenuyu-v-khersonskoy-oblasti-devochku-vypisali-iz-bolnitsy-v-krymu-1153292477.html
Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
Девочку, получившую ранение при атаке украинского беспилотника в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенную на лечение в Крым, выписали из... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T19:39
2026-02-17T19:39
2026-02-17T19:48
эксклюзивы риа новости крым
крым
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
дети
происшествия
атаки всу
новости
общество
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072813_0:62:1620:973_1920x0_80_0_0_a4c93f9ae7d968de3a13120229633997.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Девочку, получившую ранение при атаке украинского беспилотника в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенную на лечение в Крым, выписали из Республиканской детской клинической больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве Крыма.Состояние ребенка при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.10 февраля дрон ВСУ атаковал село Великая Лепетиха Херсонской области. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лиц. Одну из них госпитализировали в детскую клиническую больницу в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домойСледком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
крым
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072813_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_71ba09ba1b75a4042c9ec37579519649.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, происшествия, атаки всу, новости, общество, новые регионы россии, херсонская область
Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
В Крыму выписали из больницы раненную в Херсонской области девочку - минздрав
19:39 17.02.2026 (обновлено: 19:48 17.02.2026)