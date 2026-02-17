https://crimea.ria.ru/20260217/ranenuyu-v-khersonskoy-oblasti-devochku-vypisali-iz-bolnitsy-v-krymu-1153292477.html

Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму

2026-02-17T19:39

2026-02-17T19:39

2026-02-17T19:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Девочку, получившую ранение при атаке украинского беспилотника в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенную на лечение в Крым, выписали из Республиканской детской клинической больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве Крыма.Состояние ребенка при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.10 февраля дрон ВСУ атаковал село Великая Лепетиха Херсонской области. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лиц. Одну из них госпитализировали в детскую клиническую больницу в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домойСледком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине

