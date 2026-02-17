https://crimea.ria.ru/20260217/ranennyy-vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-malchik-vernulsya-domoy-1153275799.html

Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой

Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой

Мальчик, раненный в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, вернулся домой после обследования в медицинском учреждении. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T13:08

2026-02-17T13:08

2026-02-17T13:14

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ed4b5c670f239da673b24fddfa65f44a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мальчик, раненный в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, вернулся домой после обследования в медицинском учреждении. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Ранее губернатор также сообщил, что коммунальщики уже ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ в районе домов по улице Гоголя в Севастополе, где ночью сдетонировали фрагменты беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущерб151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя