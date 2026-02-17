Рейтинг@Mail.ru
Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
Мальчик, раненный в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, вернулся домой после обследования в медицинском учреждении. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мальчик, раненный в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, вернулся домой после обследования в медицинском учреждении. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Ранее губернатор также сообщил, что коммунальщики уже ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ в районе домов по улице Гоголя в Севастополе, где ночью сдетонировали фрагменты беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущерб151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой

В Севастополе раненный во время атаки ВСУ мальчик вернулся домой после обследования

13:08 17.02.2026 (обновлено: 13:14 17.02.2026)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Depositphotos.com AlexLipa
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мальчик, раненный в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, вернулся домой после обследования в медицинском учреждении. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
"К сожалению, небольшие ранения мальчик получил от разбитого стекла. С ним все в порядке, он был привезен в детский комплекс, обследован и уже вернулся домой с родителями", – рассказал глава города.
Ранее губернатор также сообщил, что коммунальщики уже ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ в районе домов по улице Гоголя в Севастополе, где ночью сдетонировали фрагменты беспилотника.
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
