Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

2026-02-17T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ по селам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого диагностированы осколочные ранения грудной клетки и бедра. Третья пострадавшая предварительно получила баротравму. Их транспортировали в больницу Белгорода.В самом здании повреждены окна, фасад и входная группа. В районе села Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и ожог руки. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, для продолжения лечения он переведен в областную клиническую больницу. Машина уничтожена огнем. Еще один дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе в селе Белянка . Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Ранее во вторник в селе Криничное Ракитянского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина получил осколочное ранение живота.15 февраля киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками

