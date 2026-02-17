Рейтинг@Mail.ru
Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/pyat-chelovek-raneny-pri-udarakh-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1153290327.html
Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
Пять мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ по селам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ по селам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого диагностированы осколочные ранения грудной клетки и бедра. Третья пострадавшая предварительно получила баротравму. Их транспортировали в больницу Белгорода.В самом здании повреждены окна, фасад и входная группа. В районе села Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и ожог руки. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, для продолжения лечения он переведен в областную клиническую больницу. Машина уничтожена огнем. Еще один дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе в селе Белянка . Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Ранее во вторник в селе Криничное Ракитянского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина получил осколочное ранение живота.15 февраля киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво
Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области пять мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ

17:52 17.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы ВСУ Белгородской области
Обстрелы ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ по селам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого диагностированы осколочные ранения грудной клетки и бедра. Третья пострадавшая предварительно получила баротравму. Их транспортировали в больницу Белгорода.
В самом здании повреждены окна, фасад и входная группа.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы ВСУ Белгородской области
Обстрелы ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Обстрелы ВСУ Белгородской области
В районе села Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и ожог руки. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, для продолжения лечения он переведен в областную клиническую больницу. Машина уничтожена огнем.
Еще один дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе в селе Белянка . Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ.
Ранее во вторник в селе Криничное Ракитянского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина получил осколочное ранение живота.
15 февраля киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
