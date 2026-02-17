https://crimea.ria.ru/20260217/povtornaya-ataka-vsu-na-sevastopol--sbity-esche-pyat-vozdushnykh-tseley-1153264676.html
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей
Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей над акваторией моря вблизи Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей над акваторией моря вблизи Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал горожан и гостей города-героя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей
00:11 17.02.2026 (обновлено: 00:16 17.02.2026)