https://crimea.ria.ru/20260217/povtornaya-ataka-vsu-na-sevastopol--sbity-esche-pyat-vozdushnykh-tseley-1153264676.html

Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей

Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей

Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей над акваторией моря вблизи Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T00:11

2026-02-17T00:11

2026-02-17T00:16

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

срочные новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей над акваторией моря вблизи Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал горожан и гостей города-героя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260216/nad-krymom-i-u-beregov-poluostrova-sbit-21-bespilotnik-vsu--1153262543.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу