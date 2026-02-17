Рейтинг@Mail.ru
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей
Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей над акваторией моря вблизи Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей над акваторией моря вблизи Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал горожан и гостей города-героя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
севастополь
крым
Новости
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей

Повторная атака ВСУ на Севастополь – сбиты еще пять воздушных целей над акваторией

00:11 17.02.2026 (обновлено: 00:16 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей над акваторией моря вблизи Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 5 воздушных целей над морской акваторией", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он призвал горожан и гостей города-героя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ
 
