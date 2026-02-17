https://crimea.ria.ru/20260217/posobiya-mnogodetnym-sokhranyat-pri-prevyshenii-minimuma-na-10-1153284394.html
Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Государственная поддержка многодетных семей будет расширена: принят закон о сохранении ежемесячного пособия при незначительном росте доходов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Документ вносит изменения в порядок назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Ранее выплата прекращалась при повышении среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом.
Согласно принятому закону, ежемесячное пособие будет сохраняться, если доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.
"По оценке Правительства, количество детей, на которых будет назначено единое пособие по новому правилу, составит более 231 тысячи человек", – уточнил Володин.
Кроме того, вводится дополнительное условие получения выплаты: право на пособие возможно при проживании на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет.
Закон начнет применяться с начала 2026 года. Перерасчет будет производиться автоматически – без подачи заявлений со стороны получателей соцвыплаты.
Ранее сообщалось
, что в Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%.
