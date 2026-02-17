Рейтинг@Mail.ru
Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10% - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10% - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
Государственная поддержка многодетных семей будет расширена: принят закон о сохранении ежемесячного пособия при незначительном росте доходов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T16:31
2026-02-17T16:10
новости
государственная дума рф
вячеслав володин
соцзащита
пособия и выплаты
многодетная семья
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Государственная поддержка многодетных семей будет расширена: принят закон о сохранении ежемесячного пособия при незначительном росте доходов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Документ вносит изменения в порядок назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Ранее выплата прекращалась при повышении среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом.Согласно принятому закону, ежемесячное пособие будет сохраняться, если доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.Кроме того, вводится дополнительное условие получения выплаты: право на пособие возможно при проживании на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет.Закон начнет применяться с начала 2026 года. Перерасчет будет производиться автоматически – без подачи заявлений со стороны получателей соцвыплаты.Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%.
новости, государственная дума рф, вячеслав володин, соцзащита, пособия и выплаты, многодетная семья
Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%

В России сохранят выплаты многодетным при росте доходов выше минимума на 10%

16:31 17.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Государственная поддержка многодетных семей будет расширена: принят закон о сохранении ежемесячного пособия при незначительном росте доходов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Документ вносит изменения в порядок назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Ранее выплата прекращалась при повышении среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом.
Согласно принятому закону, ежемесячное пособие будет сохраняться, если доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.

"По оценке Правительства, количество детей, на которых будет назначено единое пособие по новому правилу, составит более 231 тысячи человек", – уточнил Володин.

Кроме того, вводится дополнительное условие получения выплаты: право на пособие возможно при проживании на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет.
Закон начнет применяться с начала 2026 года. Перерасчет будет производиться автоматически – без подачи заявлений со стороны получателей соцвыплаты.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%.
