Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%

Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10% - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%

Государственная поддержка многодетных семей будет расширена: принят закон о сохранении ежемесячного пособия при незначительном росте доходов.

2026-02-17T16:31

2026-02-17T16:31

2026-02-17T16:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Государственная поддержка многодетных семей будет расширена: принят закон о сохранении ежемесячного пособия при незначительном росте доходов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Документ вносит изменения в порядок назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Ранее выплата прекращалась при повышении среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом.Согласно принятому закону, ежемесячное пособие будет сохраняться, если доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.Кроме того, вводится дополнительное условие получения выплаты: право на пособие возможно при проживании на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет.Закон начнет применяться с начала 2026 года. Перерасчет будет производиться автоматически – без подачи заявлений со стороны получателей соцвыплаты.Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля социальные выплаты для более 150 тысяч федеральных льготников повышены на 5,6%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаВ Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнесаВ Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента

2026

