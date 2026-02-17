https://crimea.ria.ru/20260217/posle-ataki-na-kuban-gorit-npz-i-oblomki-dronov-upali-na-zheleznuyu-dorogu-1153266681.html
После атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу
После атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу - РИА Новости Крым, 17.02.2026
После атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу
Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T08:22
2026-02-17T08:22
2026-02-17T08:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях, сообщает региональный оперштаб.В станице Варениковской обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Повреждений и пострадавших нет.Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека, жителей оперативно госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь. Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты.В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. По данным оперштаба, на месте работает пожарный поезд.В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК "Краснодар", также сообщает оперштаб. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы.В нескольких районах Сочи обнаружили обломки беспилотников, сообщил мэр Андрей Прошунин. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. По словам главы города, Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали около 10 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
После атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу
После атаки ВСУ на Кубань горит нефтезавод и обломки БПЛА упали на железную дорогу
08:22 17.02.2026 (обновлено: 08:48 17.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях, сообщает региональный оперштаб.
"В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет. Также обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях", – сказано в сообщении.
В станице Варениковской обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Повреждений и пострадавших нет.
Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека, жителей оперативно госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь. Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты.
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 кв. м", – также информирует оперштаб.
В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. По данным оперштаба, на месте работает пожарный поезд.
В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК "Краснодар", также сообщает оперштаб. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы.
В нескольких районах Сочи обнаружили обломки беспилотников, сообщил мэр Андрей Прошунин. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. По словам главы города, Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали около 10 часов.
