После атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу

Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T08:22

2026-02-17T08:22

2026-02-17T08:48

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях, сообщает региональный оперштаб.В станице Варениковской обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Повреждений и пострадавших нет.Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека, жителей оперативно госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь. Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты.В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. По данным оперштаба, на месте работает пожарный поезд.В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК "Краснодар", также сообщает оперштаб. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы.В нескольких районах Сочи обнаружили обломки беспилотников, сообщил мэр Андрей Прошунин. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. По словам главы города, Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали около 10 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

