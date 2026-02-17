https://crimea.ria.ru/20260217/peregovory-irana-i-ssha-po-yadernoy-tematike--tegeran-sdelal-zayavlenie-1153289952.html

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом. 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом."По моему убеждению, был достигнут хороший прогресс по сравнению с предыдущим раундом переговоров", - цитирует Аракчи РИА Новости.По его словам, стороны провели серьезные переговоры.По его словам, Тегеран и Вашингтон проведут работу над текстом возможной договоренности по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.Аракчи добавил, что это не означает, что Иран и США скоро достигнут соглашения по иранской ядерной программе, но начало этому пути уже положено. Глава дипведомстватакже подчеркнул, что составление текста соглашения является "непростой задачей".Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ "Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД

