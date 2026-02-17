Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/peregovory-irana-i-ssha-po-yadernoy-tematike--tegeran-sdelal-zayavlenie-1153289952.html
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T17:29
2026-02-17T17:29
иран
сша
в мире
политика
ядерная энергетика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ae58996fb17ed0951df5c0129a27ccaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом."По моему убеждению, был достигнут хороший прогресс по сравнению с предыдущим раундом переговоров", - цитирует Аракчи РИА Новости.По его словам, стороны провели серьезные переговоры.По его словам, Тегеран и Вашингтон проведут работу над текстом возможной договоренности по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.Аракчи добавил, что это не означает, что Иран и США скоро достигнут соглашения по иранской ядерной программе, но начало этому пути уже положено. Глава дипведомстватакже подчеркнул, что составление текста соглашения является "непростой задачей".Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ "Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
иран
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7a61a5aec92153ea3994b707a3afd210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, сша, в мире, политика, ядерная энергетика, новости
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление

Глава МИД Ирана назвал продуктивными переговоры с США по ядерному досье

17:29 17.02.2026
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
Иранский национальный флаг приспущенный в знак траура - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом.
"По моему убеждению, был достигнут хороший прогресс по сравнению с предыдущим раундом переговоров", - цитирует Аракчи РИА Новости.
По его словам, стороны провели серьезные переговоры.
"Атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по иранскому ядерному досье. Мы достигли согласия по части основных принципов, на основе которых мы будем разрабатывать возможный текст соглашения", - отметил глава МИД Исламской республики.
По его словам, Тегеран и Вашингтон проведут работу над текстом возможной договоренности по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.
Аракчи добавил, что это не означает, что Иран и США скоро достигнут соглашения по иранской ядерной программе, но начало этому пути уже положено. Глава дипведомстватакже подчеркнул, что составление текста соглашения является "непростой задачей".
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ
"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог
Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
 
ИранСШАВ миреПолитикаЯдерная энергетикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:53Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
16:39Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
16:33В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки
16:31Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
16:22Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
16:05Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
15:57Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
15:4619 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
15:43Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
15:31В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
15:21В Феодосии слышна стрельба – причина
15:10В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
14:55Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
Лента новостейМолния