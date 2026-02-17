https://crimea.ria.ru/20260217/peregovory-irana-i-ssha-po-yadernoy-tematike--tegeran-sdelal-zayavlenie-1153289952.html
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T17:29
2026-02-17T17:29
2026-02-17T17:29
иран
сша
в мире
политика
ядерная энергетика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ae58996fb17ed0951df5c0129a27ccaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом."По моему убеждению, был достигнут хороший прогресс по сравнению с предыдущим раундом переговоров", - цитирует Аракчи РИА Новости.По его словам, стороны провели серьезные переговоры.По его словам, Тегеран и Вашингтон проведут работу над текстом возможной договоренности по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.Аракчи добавил, что это не означает, что Иран и США скоро достигнут соглашения по иранской ядерной программе, но начало этому пути уже положено. Глава дипведомстватакже подчеркнул, что составление текста соглашения является "непростой задачей".Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ "Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
иран
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7a61a5aec92153ea3994b707a3afd210.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, в мире, политика, ядерная энергетика, новости
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
Глава МИД Ирана назвал продуктивными переговоры с США по ядерному досье
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе переговоров с США в Женеве был достигнут прогресс по сравнению с предыдущим раундом.
"По моему убеждению, был достигнут хороший прогресс по сравнению с предыдущим раундом переговоров", - цитирует Аракчи РИА Новости.
По его словам, стороны провели серьезные переговоры.
"Атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по иранскому ядерному досье. Мы достигли согласия по части основных принципов, на основе которых мы будем разрабатывать возможный текст соглашения", - отметил глава МИД Исламской республики.
По его словам, Тегеран и Вашингтон проведут работу над текстом возможной договоренности по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.
Аракчи добавил, что это не означает, что Иран и США скоро достигнут соглашения по иранской ядерной программе, но начало этому пути уже положено. Глава дипведомстватакже подчеркнул, что составление текста соглашения является "непростой задачей".
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: