Ответ на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153273098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce2bd9f6a0e9efb74f1735fb00c75e96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник.Также, по сообщению Минобороны, поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – добавили в министерстве.В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура, сообщали ранее местные власти, подконтрольные киевскому режиму.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что поврежденоНа Украине поражены объекты топливно-энергетического комплексаБлэкаут на Украине: обесточены 13 областей

