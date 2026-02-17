https://crimea.ria.ru/20260217/otvet-na-terakty-kieva--vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-ukraine-1153272955.html
Ответ на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник.Также, по сообщению Минобороны, поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – добавили в министерстве.В Днепропетровской области и Одессе после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура, сообщали ранее местные власти, подконтрольные киевскому режиму.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что поврежденоНа Украине поражены объекты топливно-энергетического комплексаБлэкаут на Украине: обесточены 13 областей
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник.
"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Также, по сообщению Минобороны, поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – добавили в министерстве.
В Днепропетровской области и Одессе
после ночных взрывов повреждены предприятия и энергетическая инфраструктура, сообщали ранее местные власти, подконтрольные киевскому режиму.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
