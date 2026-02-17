https://crimea.ria.ru/20260217/otsepili-mesto-i-perekryli-dorogu-pod-sevastopolem-unichtozhen-bespilotnik-1153282261.html
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
Специалисты МЧС уничтожили вражеский беспилотник, который обнаружили в горах под Севастополем после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T14:38
2026-02-17T14:38
2026-02-17T14:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Специалисты МЧС уничтожили вражеский беспилотник, который обнаружили в горах под Севастополем после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В результате обезвреживания БПЛА ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Украина в последнее время предприняла несколько попыток атак на Севастополь. Так, прошедшей ночью силы ПВО сбили как минимум 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. До этого на выходных в Севастополе также работало ПВО. В поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
Под Севастополем уничтожен беспилотник ВСУ
14:38 17.02.2026 (обновлено: 14:39 17.02.2026)