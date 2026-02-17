Рейтинг@Mail.ru
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/otsepili-mesto-i-perekryli-dorogu-pod-sevastopolem-unichtozhen-bespilotnik-1153282261.html
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
Специалисты МЧС уничтожили вражеский беспилотник, который обнаружили в горах под Севастополем после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T14:38
2026-02-17T14:39
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153280637_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_781e4be188d60a551f205689acbe5148.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Специалисты МЧС уничтожили вражеский беспилотник, который обнаружили в горах под Севастополем после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В результате обезвреживания БПЛА ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Украина в последнее время предприняла несколько попыток атак на Севастополь. Так, прошедшей ночью силы ПВО сбили как минимум 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. До этого на выходных в Севастополе также работало ПВО. В поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153280637_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_13c96f0ff533084e50986fccee9d9eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, мчс севастополя
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник

Под Севастополем уничтожен беспилотник ВСУ

14:38 17.02.2026 (обновлено: 14:39 17.02.2026)
 
© МЧС СевастополяБеспилотник уничтожили под Севастополем специалисты МЧС России
Беспилотник уничтожили под Севастополем специалисты МЧС России
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Специалисты МЧС уничтожили вражеский беспилотник, который обнаружили в горах под Севастополем после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В обеспечении безопасности мероприятий задействовались также иные экстренные ведомства и службы города. Спасатели оцепили территорию, движение по ближайшей автомобильной дороге временно приостановили. Операция прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.
© МЧС СевастополяСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© МЧС Севастополя
Сотрудник МЧС России
В результате обезвреживания БПЛА ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.
Украина в последнее время предприняла несколько попыток атак на Севастополь. Так, прошедшей ночью силы ПВО сбили как минимум 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. До этого на выходных в Севастополе также работало ПВО. В поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
16:05Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
15:57Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
15:4619 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
15:43Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
15:31В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
15:21В Феодосии слышна стрельба – причина
15:10В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
14:55Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
14:43Госдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ
14:38Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
14:23К Земле приближается новая комета – как наблюдать в Крыму
14:09Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
13:56Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год
13:44Снежный шторм идет на Крым
13:37Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
13:21Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
13:08Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
13:03Авария обесточила часть Симферопольского района
12:54Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
Лента новостейМолния