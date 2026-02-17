https://crimea.ria.ru/20260217/otsepili-mesto-i-perekryli-dorogu-pod-sevastopolem-unichtozhen-bespilotnik-1153282261.html

Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник

Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Специалисты МЧС уничтожили вражеский беспилотник, который обнаружили в горах под Севастополем после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В результате обезвреживания БПЛА ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Украина в последнее время предприняла несколько попыток атак на Севастополь. Так, прошедшей ночью силы ПВО сбили как минимум 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. До этого на выходных в Севастополе также работало ПВО. В поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА.

