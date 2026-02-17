Рейтинг@Mail.ru
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
В Краснодарском крае осколки вражеских дронов повредили жилые дома в Приморско-Ахтарском муниципалитете и упали у здания железнодорожного вокзала в... РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае осколки вражеских дронов повредили жилые дома в Приморско-Ахтарском муниципалитете и упали у здания железнодорожного вокзала в Белореченске. Об этом информирует вечером во вторник оперштаб Кубани.

"В Приморско-Ахтарском муниципальном округе обломки БПЛА выбили несколько окон в четырех многоквартирных домах. На месте отработали сотрудники оперативных и специальных служб. Администрация окажет жителям помощь в восстановлении стеклопакетов", – сказано в сообщении.

Кроме того, обломки беспилотника обнаружили около железнодорожного вокзала в Белореченске. Разрушений нет, но территория оцеплена - там работают специальные и экстренные службы. В обоих случаях пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.

Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже на Ильинском НПЗ загорелся еще один резервуар с нефтью.
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани

На Кубани обломки беспилотников повредили жилые дома и упали у здания ж/д вокзала

18:04 17.02.2026 (обновлено: 18:05 17.02.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Обломки БПЛА
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае осколки вражеских дронов повредили жилые дома в Приморско-Ахтарском муниципалитете и упали у здания железнодорожного вокзала в Белореченске. Об этом информирует вечером во вторник оперштаб Кубани.
"В Приморско-Ахтарском муниципальном округе обломки БПЛА выбили несколько окон в четырех многоквартирных домах. На месте отработали сотрудники оперативных и специальных служб. Администрация окажет жителям помощь в восстановлении стеклопакетов", – сказано в сообщении.
Кроме того, обломки беспилотника обнаружили около железнодорожного вокзала в Белореченске. Разрушений нет, но территория оцеплена - там работают специальные и экстренные службы. В обоих случаях пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.
Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже на Ильинском НПЗ загорелся еще один резервуар с нефтью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотник
Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
 
Кубань Краснодарский край Беспилотник (БПЛА, дрон) Атаки ВСУ Происшествия Новости СВО Новости Безопасность
 
