https://crimea.ria.ru/20260217/oblomki-drona-povredili-doma-i-upali-u-zdaniya-vokzala-na-kubani-1153291117.html

Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани

Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани

В Краснодарском крае осколки вражеских дронов повредили жилые дома в Приморско-Ахтарском муниципалитете и упали у здания железнодорожного вокзала в... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T18:04

2026-02-17T18:04

2026-02-17T18:05

кубань

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

новости сво

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае осколки вражеских дронов повредили жилые дома в Приморско-Ахтарском муниципалитете и упали у здания железнодорожного вокзала в Белореченске. Об этом информирует вечером во вторник оперштаб Кубани.Кроме того, обломки беспилотника обнаружили около железнодорожного вокзала в Белореченске. Разрушений нет, но территория оцеплена - там работают специальные и экстренные службы. В обоих случаях пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже на Ильинском НПЗ загорелся еще один резервуар с нефтью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами РоссииОцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотникРаненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости сво, новости, безопасность