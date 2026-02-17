https://crimea.ria.ru/20260217/oblomki-drona-povredili-doma-i-upali-u-zdaniya-vokzala-na-kubani-1153291117.html
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
В Краснодарском крае осколки вражеских дронов повредили жилые дома в Приморско-Ахтарском муниципалитете и упали у здания железнодорожного вокзала в... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T18:04
2026-02-17T18:04
2026-02-17T18:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае осколки вражеских дронов повредили жилые дома в Приморско-Ахтарском муниципалитете и упали у здания железнодорожного вокзала в Белореченске. Об этом информирует вечером во вторник оперштаб Кубани.Кроме того, обломки беспилотника обнаружили около железнодорожного вокзала в Белореченске. Разрушений нет, но территория оцеплена - там работают специальные и экстренные службы. В обоих случаях пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью, сообщали в Минобороны РФ. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже на Ильинском НПЗ загорелся еще один резервуар с нефтью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами РоссииОцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотникРаненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
