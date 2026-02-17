https://crimea.ria.ru/20260217/novosti-svo-armiya-vsu-neset-poteri-na-vsekh-napravleniyakh-fronta-1153275218.html

Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял более 1200 военнослужащих и больше сотни единиц... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял более 1200 военнослужащих и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Группировка войск "Север" разбила формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны вблизи Кондратовки, Харковки и Хотеня Сумской области.На Харьковском направлении уничтожены силы мотопехотной бригады и бригады теробороны в районах Графского, Избицкого и Рубежного. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, 10 автомобилей, склад материальный средств и станция контрбатарейной борьбы.Группировке войск "Запад" удалось улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Ковшаровка, Новоосиново Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок ДНР. Уничтожены до 150 боевиков Киева, две бронированные машины, включая американский бронеавтомобиль, 15 авто, два артиллерийских орудия и шесть складов боеприпасов.Группировка войск "Южная" ликвидировала бригады ВСУ вблизи Константиновки, Липовки, никифоровки, Новоселовки, Рай-Александровки и Резниковки ДНР. Киев лишился до 195 военнослужащих, 12 пикапов, бронетранспортер и бронеавтомобиль. Также уничтожена станция РЭБ.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанося поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино, Кучеров Яр, Новогригоровка, Павловка, Сергеевка, Торское ДНР, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинский войск составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две бронированные машины и четыре авто.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования киевских боевиков возле Коммунаровки Днепропетровской области, а также Воздвижевка, Горького, Долинки, Зеленой Дибровы, Тимошевки, Любицкого и Никольского Запорожской области. Ликвидированы свыше 340 военнослужащих противника, восемь бронированных машин, шесть авто и орудие полевой артиллерии.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике в населенных пунктах Новоандреевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 20 военнослужащих, восемь авто и склад материальных средств.Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерий ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили восемь управляемых бомб и 334 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

