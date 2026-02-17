Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
Коммунальщики ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ в районе домов по улице Гоголя в Севастополе, где ночью сдетонировали фрагменты беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T11:09
2026-02-17T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Коммунальщики ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ в районе домов по улице Гоголя в Севастополе, где ночью сдетонировали фрагменты беспилотника. Об этом журналистам рассказал гендиректор одной из управляющих компаний Севастополя Андрей Колдышев.Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, далее будет производиться остекление поврежденных окон. Номера телефонов, по которым можно будет оставить заявки о замене, опубликуют на всех официальных ресурсах города. Сейчас на месте работают около 30 сотрудников управляющей компании, которым помогают сами жильцы пострадавших домов."Привлекли максимум сил, подрядчиков по уборке, дворники со всех ближайших регионов здесь", – добавил глава УК.Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали люди и повреждены дома и инфраструктура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часаПосле атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогуИз-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов
севастополь, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, видео
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ

Новости Севастополя – в городе ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ

11:09 17.02.2026 (обновлено: 11:38 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Коммунальщики ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ в районе домов по улице Гоголя в Севастополе, где ночью сдетонировали фрагменты беспилотника. Об этом журналистам рассказал гендиректор одной из управляющих компаний Севастополя Андрей Колдышев.
Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас происходит уборка стекол, которые посыпались, организовали полностью работу, обследовали все близлежащие дома. Управляющая компания будет производить уборку, затягивать окна пленкой", – рассказал Колдышев.
По его словам, далее будет производиться остекление поврежденных окон. Номера телефонов, по которым можно будет оставить заявки о замене, опубликуют на всех официальных ресурсах города.
Сейчас на месте работают около 30 сотрудников управляющей компании, которым помогают сами жильцы пострадавших домов.
"Привлекли максимум сил, подрядчиков по уборке, дворники со всех ближайших регионов здесь", – добавил глава УК.
Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали люди и повреждены дома и инфраструктура.
Лента новостейМолния