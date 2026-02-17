https://crimea.ria.ru/20260217/nochnaya-ataka-na-krym-i-sevastopol--chto-izvestno-1153265225.html
Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно
Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно
В ночь на вторник украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь, над регионами России за 4 часа сбили 76 вражеских дронов, в том числе... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь, над регионами России за 4 часа сбили 76 вражеских дронов, в том числе над полуостровом и акваториями Черного и Азовского морей.В Севастополе в понедельник три раза включали воздушную тревогу: в 17:37, 19:02 и 23:09 – после включения третьего сигнала он звучал всю ночь.Губернатор города-героя Михаил Развожаев проинформировал об уничтожении воздушных целей над акваторией моря и в районе Орловки и мыса Херсонес.Крымский мост перекрывали дважды за вечер. Первый раз – с 16:06 до 17:56. После повторного перекрытия движения транспортный переход через Керченский пролив до сих пор закрыт.С 20:00 до 00:00 российские силы ПВО перехватили и уничтожили над Крымом шесть украинских дронов, 26 – над Черным морем, еще 15 – над Азовским, проинформировали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно
Крым и Севастополь атаковали беспилотники ВСУ – тревога в городе-герое длилась всю ночь
07:00 17.02.2026 (обновлено: 09:11 17.02.2026)