https://crimea.ria.ru/20260217/nochnaya-ataka-na-krym-i-sevastopol--chto-izvestno-1153265225.html

Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно

Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно

В ночь на вторник украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь, над регионами России за 4 часа сбили 76 вражеских дронов, в том числе... РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T07:00

2026-02-17T07:00

2026-02-17T09:11

новости крыма

новости севастополя

крым в истории: секреты, факты, фото

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь, над регионами России за 4 часа сбили 76 вражеских дронов, в том числе над полуостровом и акваториями Черного и Азовского морей.В Севастополе в понедельник три раза включали воздушную тревогу: в 17:37, 19:02 и 23:09 – после включения третьего сигнала он звучал всю ночь.Губернатор города-героя Михаил Развожаев проинформировал об уничтожении воздушных целей над акваторией моря и в районе Орловки и мыса Херсонес.Крымский мост перекрывали дважды за вечер. Первый раз – с 16:06 до 17:56. После повторного перекрытия движения транспортный переход через Керченский пролив до сих пор закрыт.С 20:00 до 00:00 российские силы ПВО перехватили и уничтожили над Крымом шесть украинских дронов, 26 – над Черным морем, еще 15 – над Азовским, проинформировали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260217/v-sevastopole-ranen-rebenok-1153265413.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости севастополя, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу