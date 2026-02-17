Рейтинг@Mail.ru
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк, организационная работа уже завершается.По его словам, в Крыму маршрут пройдет через Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь и Ялту. Туристы смогут прикоснуться к наследию древних цивилизаций, увидеть подлинные археологические находки и музейные коллекции мирового уровня."Организационная работа уже завершается: определены туроператоры, идет согласование деталей с муниципалитетами. Параллельно обновляется инфраструктура: ремонтируются подъездные пути к объектам показа, устанавливаются навигационные знаки, обустраиваются парковки и зоны отдыха", – перечислил глава республиканского Совмина.Сейчас участники проекта готовят заявочную документацию в федеральное ведомство на присвоение "Золотому кольцу Боспорского царства" статуса национального туристического маршрута.Проект маршрута был согласован с Министерством экономического развития РФ, в июне его обсуждения провели на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи, сообщал ранее заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.
туризм в крыму, туризм, крым, кубань, севастополь, юрий гоцанюк, внутренний туризм, новости крыма
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань

Крым и Кубань соединит новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

11:44 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк, организационная работа уже завершается.
"Республика Крым, Краснодарский край и Севастополь запускают туристический проект — 7-дневный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который объединит уникальные памятники античного, греко-римского и византийского периодов", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале .
По его словам, в Крыму маршрут пройдет через Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь и Ялту. Туристы смогут прикоснуться к наследию древних цивилизаций, увидеть подлинные археологические находки и музейные коллекции мирового уровня.
"Организационная работа уже завершается: определены туроператоры, идет согласование деталей с муниципалитетами. Параллельно обновляется инфраструктура: ремонтируются подъездные пути к объектам показа, устанавливаются навигационные знаки, обустраиваются парковки и зоны отдыха", – перечислил глава республиканского Совмина.
Сейчас участники проекта готовят заявочную документацию в федеральное ведомство на присвоение "Золотому кольцу Боспорского царства" статуса национального туристического маршрута.
Проект маршрута был согласован с Министерством экономического развития РФ, в июне его обсуждения провели на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи, сообщал ранее заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями
Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения
На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
 
Туризм в Крыму Туризм Крым Кубань Севастополь Юрий Гоцанюк Внутренний туризм Новости Крыма
 
