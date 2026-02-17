https://crimea.ria.ru/20260217/marshrut-zolotoe-koltso-bosporskogo-tsarstva-obedinit-krym-i-kuban-1153271954.html

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань

Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк, организационная работа уже завершается.По его словам, в Крыму маршрут пройдет через Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь и Ялту. Туристы смогут прикоснуться к наследию древних цивилизаций, увидеть подлинные археологические находки и музейные коллекции мирового уровня."Организационная работа уже завершается: определены туроператоры, идет согласование деталей с муниципалитетами. Параллельно обновляется инфраструктура: ремонтируются подъездные пути к объектам показа, устанавливаются навигационные знаки, обустраиваются парковки и зоны отдыха", – перечислил глава республиканского Совмина.Сейчас участники проекта готовят заявочную документацию в федеральное ведомство на присвоение "Золотому кольцу Боспорского царства" статуса национального туристического маршрута.Проект маршрута был согласован с Министерством экономического развития РФ, в июне его обсуждения провели на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи, сообщал ранее заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниямиТуристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещенияНа Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут

