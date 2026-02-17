https://crimea.ria.ru/20260217/marshrut-zolotoe-koltso-bosporskogo-tsarstva-obedinit-krym-i-kuban-1153271954.html
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T11:44
2026-02-17T11:44
2026-02-17T11:44
туризм в крыму
туризм
крым
кубань
севастополь
юрий гоцанюк
внутренний туризм
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137945974_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a88b92be8d0374cd693d4b3558ac5226.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк, организационная работа уже завершается.По его словам, в Крыму маршрут пройдет через Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь и Ялту. Туристы смогут прикоснуться к наследию древних цивилизаций, увидеть подлинные археологические находки и музейные коллекции мирового уровня."Организационная работа уже завершается: определены туроператоры, идет согласование деталей с муниципалитетами. Параллельно обновляется инфраструктура: ремонтируются подъездные пути к объектам показа, устанавливаются навигационные знаки, обустраиваются парковки и зоны отдыха", – перечислил глава республиканского Совмина.Сейчас участники проекта готовят заявочную документацию в федеральное ведомство на присвоение "Золотому кольцу Боспорского царства" статуса национального туристического маршрута.Проект маршрута был согласован с Министерством экономического развития РФ, в июне его обсуждения провели на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи, сообщал ранее заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниямиТуристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещенияНа Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
крым
кубань
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137945974_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6fde7f9fe178920093016aafe848c47a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм в крыму, туризм, крым, кубань, севастополь, юрий гоцанюк, внутренний туризм, новости крыма
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
Крым и Кубань соединит новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит античные локации Севастополя, Крыма и Кубани. Как сообщил во вторник глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк, организационная работа уже завершается.
"Республика Крым, Краснодарский край и Севастополь запускают туристический проект — 7-дневный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который объединит уникальные памятники античного, греко-римского и византийского периодов", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале .
По его словам, в Крыму маршрут пройдет через Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь и Ялту. Туристы смогут прикоснуться к наследию древних цивилизаций, увидеть подлинные археологические находки и музейные коллекции мирового уровня.
"Организационная работа уже завершается: определены туроператоры, идет согласование деталей с муниципалитетами. Параллельно обновляется инфраструктура: ремонтируются подъездные пути к объектам показа, устанавливаются навигационные знаки, обустраиваются парковки и зоны отдыха", – перечислил глава республиканского Совмина.
Сейчас участники проекта готовят заявочную документацию в федеральное ведомство на присвоение "Золотому кольцу Боспорского царства" статуса национального туристического маршрута.
Проект маршрута был согласован
с Министерством экономического развития РФ, в июне его обсуждения провели на международной конференции "Сохранение и популяризация античного наследия России" в рамках XXVI фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи, сообщал ранее заместитель председателя Совета министров республики, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: