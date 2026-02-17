https://crimea.ria.ru/20260217/krymu-ne-khvataet-pochti-600-pedagogov-doshkolnogo-obrazovaniya-1153243756.html

Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования

валентина лаврик

школа

образование в крыму и севастополе

минобраз крыма

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крыму не хватает учителей математики и физики, но больше всего – педагогов дошкольного образования. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.По ее словам, в специальной статистической системе отражаются данные, суда по которым школам Крыма не хватает школьных психологов, учителей-логопедов, социальных работников.Проблему школы решают за счет увеличения нагрузки: сейчас нагрузка учителя составляет в среднем примерно 25 -26 учебных часов. А хотелось бы, чтобы каждый учитель работал на ставку, отметила Валентина Лаврик.Решать проблему управленцы в сфере образования стремятся с помощью стимуляции учителей, например, грантовыми поддержками педагогов."В 2025 году их было две, а в 2026 будет 11. То есть фактически мы перекроем те вакансии, которые есть на сегодняшний день. Те учителя, кто делится опытом, показывает эффективные находки в организации учебного процесса, ежегодно Министерство просвещения поощряет их в сумме 200 тысяч каждому. По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова у нас установлены выплаты тем педагогам, кто готовит олимпиадников: 150 тысяч за каждого победителя. И тем учителям, кто показывает высокие результаты при подготовке детей к сдаче ЕГЭ – по 100 тысяч", – рассказала глава ведомства.Также он проинформировала, что существует ежемесячная доплата молодым специалистам. Ее получают учителя из 300 различных муниципалитетов. В Ялте, например, она составляет 5 тысяч рублей."Кроме этого, все молодые специалисты республики с 2017 года получают выплату 5 700 рублей. В Крыму 10 муниципалитетов, которые готовы предоставить социальное жилье молодым специалистам. Также выделяются земельные участки, но при этом есть ответственность педагога отработать определенное количество времени в образовательной организации", – подытожила чиновник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение ПутинаКак в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение

