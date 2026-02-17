https://crimea.ria.ru/20260217/krymu-ne-khvataet-pochti-600-pedagogov-doshkolnogo-obrazovaniya-1153243756.html
Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
Крыму не хватает учителей математики и физики, но больше всего – педагогов дошкольного образования. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T13:37
2026-02-17T13:37
2026-02-17T13:37
валентина лаврик
школа
образование в крыму и севастополе
минобраз крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/29/1113252998_0:182:5365:3199_1920x0_80_0_0_6f8a89a9211d2bc32ef85a90825f6345.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крыму не хватает учителей математики и физики, но больше всего – педагогов дошкольного образования. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.По ее словам, в специальной статистической системе отражаются данные, суда по которым школам Крыма не хватает школьных психологов, учителей-логопедов, социальных работников.Проблему школы решают за счет увеличения нагрузки: сейчас нагрузка учителя составляет в среднем примерно 25 -26 учебных часов. А хотелось бы, чтобы каждый учитель работал на ставку, отметила Валентина Лаврик.Решать проблему управленцы в сфере образования стремятся с помощью стимуляции учителей, например, грантовыми поддержками педагогов."В 2025 году их было две, а в 2026 будет 11. То есть фактически мы перекроем те вакансии, которые есть на сегодняшний день. Те учителя, кто делится опытом, показывает эффективные находки в организации учебного процесса, ежегодно Министерство просвещения поощряет их в сумме 200 тысяч каждому. По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова у нас установлены выплаты тем педагогам, кто готовит олимпиадников: 150 тысяч за каждого победителя. И тем учителям, кто показывает высокие результаты при подготовке детей к сдаче ЕГЭ – по 100 тысяч", – рассказала глава ведомства.Также он проинформировала, что существует ежемесячная доплата молодым специалистам. Ее получают учителя из 300 различных муниципалитетов. В Ялте, например, она составляет 5 тысяч рублей."Кроме этого, все молодые специалисты республики с 2017 года получают выплату 5 700 рублей. В Крыму 10 муниципалитетов, которые готовы предоставить социальное жилье молодым специалистам. Также выделяются земельные участки, но при этом есть ответственность педагога отработать определенное количество времени в образовательной организации", – подытожила чиновник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение ПутинаКак в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/29/1113252998_428:0:4935:3380_1920x0_80_0_0_86ac9648a6b0fdd1cafb60e4554246cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина лаврик, школа, образование в крыму и севастополе, минобраз крыма, крым
Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
Крымским школам не хватает психологов и логопедов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым.
Крыму не хватает учителей математики и физики, но больше всего – педагогов дошкольного образования. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
По ее словам, в специальной статистической системе отражаются данные, суда по которым школам Крыма не хватает школьных психологов, учителей-логопедов, социальных работников.
"Учителя, которые значатся в этой системе, всего их 13, в основном это математика и физика, а в целом дефицит кадров по среднему образованию, по республике в системе отражается как 280 человек. Больше проблем у нас в дошкольных учреждениях. В системе отражается на сегодняшний день количество вакансий в количестве 573", – сказала министр.
Проблему школы решают за счет увеличения нагрузки: сейчас нагрузка учителя составляет в среднем примерно 25 -26 учебных часов. А хотелось бы, чтобы каждый учитель работал на ставку, отметила Валентина Лаврик.
Решать проблему управленцы в сфере образования стремятся с помощью стимуляции учителей, например, грантовыми поддержками педагогов.
"В 2025 году их было две, а в 2026 будет 11. То есть фактически мы перекроем те вакансии, которые есть на сегодняшний день. Те учителя, кто делится опытом, показывает эффективные находки в организации учебного процесса, ежегодно Министерство просвещения поощряет их в сумме 200 тысяч каждому. По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова у нас установлены выплаты тем педагогам, кто готовит олимпиадников: 150 тысяч за каждого победителя. И тем учителям, кто показывает высокие результаты при подготовке детей к сдаче ЕГЭ – по 100 тысяч", – рассказала глава ведомства.
Также он проинформировала, что существует ежемесячная доплата молодым специалистам. Ее получают учителя из 300 различных муниципалитетов. В Ялте, например, она составляет 5 тысяч рублей.
"Кроме этого, все молодые специалисты республики с 2017 года получают выплату 5 700 рублей. В Крыму 10 муниципалитетов, которые готовы предоставить социальное жилье молодым специалистам. Также выделяются земельные участки, но при этом есть ответственность педагога отработать определенное количество времени в образовательной организации", – подытожила чиновник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: