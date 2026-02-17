https://crimea.ria.ru/20260217/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-na-dannyy-moment-1153279478.html

Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен и открыт для проезда, очередей с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с вечера понедельника и возобновлено утром в вторник. Проезд был закрыт 15 часов, из-за чего с обеих сторон скопились большие очереди. Также из-за приостановки движения в пути задерживаются 16 поездов.За ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Крыма. Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт спустя 15 часов Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ Задержка поездов крымского направления: время опоздания увеличивается

