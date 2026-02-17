Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-na-dannyy-moment-1153279478.html
Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
Крымский мост сейчас свободен и открыт для проезда, очередей с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T14:09
2026-02-17T14:09
крым в истории: секреты, факты, фото
крымский мост
срочные новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180436_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1548df3296ae8965de5636d3592ad6cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен и открыт для проезда, очередей с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с вечера понедельника и возобновлено утром в вторник. Проезд был закрыт 15 часов, из-за чего с обеих сторон скопились большие очереди. Также из-за приостановки движения в пути задерживаются 16 поездов.За ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Крыма. Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.
крымский мост
керчь
тамань
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
крым в истории: секреты, факты, фото, крымский мост, срочные новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент

Крымский мост сейчас свободен и открыт для проезда

14:09 17.02.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен и открыт для проезда, очередей с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с вечера понедельника и возобновлено утром в вторник. Проезд был закрыт 15 часов, из-за чего с обеих сторон скопились большие очереди. Также из-за приостановки движения в пути задерживаются 16 поездов.
"По состоянию на 14:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
За ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Крыма. Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.
Крым в истории: секреты, факты, фотоКрымский мостСрочные новости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТамань
 
