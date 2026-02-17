Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт спустя 15 часов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт спустя 15 часов
Крымский мост открыт спустя 15 часов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крымский мост открыт спустя 15 часов
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T10:03
2026-02-17T10:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются16 поездов. За ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
Новости
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыт спустя 15 часов

Крымский мост открыли для движения транспорта спустя 15 часов

10:03 17.02.2026 (обновлено: 10:05 17.02.2026)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются16 поездов. За ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ситуация на дорогах Крыма, Крымский мост, Крым, Керчь, Тамань, Краснодарский край, Транспорт
 
