Крымский мост: что происходит на объекте после возобновления движения
Крымский мост: что происходит на объекте после возобновления движения
Почти 900 автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон транспортного перехода после 15-часового ограничения на проезд.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Почти 900 автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон транспортного перехода после 15-часового ограничения на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с вечера понедельника и возобновлено утром в вторник. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.За ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Крыма. Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ на в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Крым и Севастополь – что известноАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шарикамиАксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
