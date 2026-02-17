https://crimea.ria.ru/20260217/krymskie-sportsmeny-zarabotali-bolshe-dvukh-tysyach-medaley-za-2025-god-1153278351.html

Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год

Крымские спортсмены продолжают продвигать позитивный образ республики и демонстрировать высочайший уровень мастерства на всероссийских и международных... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены продолжают продвигать позитивный образ республики и демонстрировать высочайший уровень мастерства на всероссийских и международных соревнованиях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, в прошлом году крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.Он также напомнил, что в республике продолжаются активное развитие и модернизация спортивной инфраструктуры. Все это делается благодаря поддержке правительства РФ и президента страны Владимира Путина.Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

