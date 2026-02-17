Рейтинг@Mail.ru
Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год
Крымские спортсмены продолжают продвигать позитивный образ республики и демонстрировать высочайший уровень мастерства на всероссийских и международных...
2026-02-17
2026-02-17T13:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены продолжают продвигать позитивный образ республики и демонстрировать высочайший уровень мастерства на всероссийских и международных соревнованиях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, в прошлом году крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.Он также напомнил, что в республике продолжаются активное развитие и модернизация спортивной инфраструктуры. Все это делается благодаря поддержке правительства РФ и президента страны Владимира Путина.Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингуКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбеКрымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены продолжают продвигать позитивный образ республики и демонстрировать высочайший уровень мастерства на всероссийских и международных соревнованиях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в прошлом году крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.
"Это свидетельствует о росте спортивного потенциала региона. Спортсмены продолжают продвигать позитивный образ Крыма и всей России на международных площадках. И сегодня мы чествуем лучших спортсменов, тренеров, организации и учреждения Республики Крым по итогам 2025 года. Благодарю устроителей мероприятия, желаю нашим чемпионам новых побед и достижений!", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что в республике продолжаются активное развитие и модернизация спортивной инфраструктуры. Все это делается благодаря поддержке правительства РФ и президента страны Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингу
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
