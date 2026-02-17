Рейтинг@Mail.ru
Крымская война: как штурмовали Евпаторию – инфографика
Инфографика
Крымская война: как штурмовали Евпаторию – инфографика
Крымская война: как штурмовали Евпаторию – инфографика
Крымская война: как штурмовали Евпаторию – инфографика
17 февраля 1855 года русские войска под командованием генерала Степана Хрулева начали штурм Евпатории, занятой войсками антироссийской коалиции. Сражение, в котором русские силы потерпели неудачу, стало последним крупным боестолкновением Крымской войны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 17 февраля 1855 года русские войска под командованием генерала Степана Хрулева начали штурм Евпатории, занятой войсками антироссийской коалиции. Сражение, в котором русские силы потерпели неудачу, стало последним крупным боестолкновением Крымской войны.Экспедиционный корпус коалиции французов, англичан. Турок и сардинцев занял Евпаторию еще в сентябре 1854 года. Город превратился в мощную тыловую базу для войск, штурмовавших героический Севастополь.В январе 1855 года в Евпатории десантировался экспедиционный корпус османских войск под командованием Омер-паши численностью порядка 20 тысяч человек и имеющий порядка сотни орудий. Помимо этого, в городе уже находились более 10 тысяч англичан, французов и сил местного ополчения. Возник риск того, что удар из Евпатории в направлении Перекопа мог отрезать Крым от материковой части России. В этом случае полуостров стал бы ловушкой для находившихся здесь русских войск.В этой связи главнокомандующий Крымской русской армией Александр Меншиков отдал приказ овладеть Евпаторией. Для этой операции под командование генерала Хрулева главнокомандующий выделили 19 тысяч бойцов и 108 орудий.Атака должна была быть внезапной, но командование войсками интервентов в Евпатории прознало о планах русских. Противник хорошо подготовился. Когда русские войска подошли к укреплениям Евпатории, то попали под мощный огонь вражеских орудий из крепости и стоявших в бухте кораблей.Кроме того, сказалось плохая подготовка русского командования к штурму. Оно не имело четких данных разведки и подробных сведений о возведенных оккупантами укреплений в городе. Поэтому когда некоторые русские отряды сумели под обстрелом подойти плотную ко рву, оказалось, что он заполнен водой, а предназначенные для штурма лестницы оказались слишком короткими.Хрулев отвел войска на исходные позиции, рассчитывая возобновить штурм после более тщательной подготовки. Но такого приказа не последовало. Император Николай I, узнав о неудаче, скончался. Его сын – будущий император Александр II – известил Меншикова о том, что государь незадолго до смерти принял решение отправить его в отставку с поста главнокомандующего Крымской армией.Потери русских войск под Евпаторией составили порядка 160 человек убитыми и около 600 ранеными. Интервенты потеряли порядка стони солдат убитыми и около 300 ранеными.Несмотря на неудачу русских сил, штурм Евпатории парализовал активность турецкого корпуса, который так и не предпринял в Крыму активных боевых действий, в том числе не пришел на помощь союзникам, осаждавшим Севастополь.По заключении Парижского мира в 1856 году оккупанты покинули Евпаторию.О штурме Евпатории – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымская война: как штурмовали Евпаторию – инфографика

Крымская война: как штурмовали Евпаторию – инфографика

08:37 17.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 17 февраля 1855 года русские войска под командованием генерала Степана Хрулева начали штурм Евпатории, занятой войсками антироссийской коалиции. Сражение, в котором русские силы потерпели неудачу, стало последним крупным боестолкновением Крымской войны.
Экспедиционный корпус коалиции французов, англичан. Турок и сардинцев занял Евпаторию еще в сентябре 1854 года. Город превратился в мощную тыловую базу для войск, штурмовавших героический Севастополь.
В январе 1855 года в Евпатории десантировался экспедиционный корпус османских войск под командованием Омер-паши численностью порядка 20 тысяч человек и имеющий порядка сотни орудий. Помимо этого, в городе уже находились более 10 тысяч англичан, французов и сил местного ополчения. Возник риск того, что удар из Евпатории в направлении Перекопа мог отрезать Крым от материковой части России. В этом случае полуостров стал бы ловушкой для находившихся здесь русских войск.
В этой связи главнокомандующий Крымской русской армией Александр Меншиков отдал приказ овладеть Евпаторией. Для этой операции под командование генерала Хрулева главнокомандующий выделили 19 тысяч бойцов и 108 орудий.
Атака должна была быть внезапной, но командование войсками интервентов в Евпатории прознало о планах русских. Противник хорошо подготовился. Когда русские войска подошли к укреплениям Евпатории, то попали под мощный огонь вражеских орудий из крепости и стоявших в бухте кораблей.
Кроме того, сказалось плохая подготовка русского командования к штурму. Оно не имело четких данных разведки и подробных сведений о возведенных оккупантами укреплений в городе. Поэтому когда некоторые русские отряды сумели под обстрелом подойти плотную ко рву, оказалось, что он заполнен водой, а предназначенные для штурма лестницы оказались слишком короткими.
Хрулев отвел войска на исходные позиции, рассчитывая возобновить штурм после более тщательной подготовки. Но такого приказа не последовало. Император Николай I, узнав о неудаче, скончался. Его сын – будущий император Александр II – известил Меншикова о том, что государь незадолго до смерти принял решение отправить его в отставку с поста главнокомандующего Крымской армией.
Потери русских войск под Евпаторией составили порядка 160 человек убитыми и около 600 ранеными. Интервенты потеряли порядка стони солдат убитыми и около 300 ранеными.
Несмотря на неудачу русских сил, штурм Евпатории парализовал активность турецкого корпуса, который так и не предпринял в Крыму активных боевых действий, в том числе не пришел на помощь союзникам, осаждавшим Севастополь.
По заключении Парижского мира в 1856 году оккупанты покинули Евпаторию.
О штурме Евпатории – в инфографике РИА Новости Крым.
Крымская война. Штурм Евпатории – инфографикаКрымская война. Штурм Евпатории – инфографика
