Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/krymchanin-ubil-znakomogo-vo-vremya-zastolya--prigovor-suda-1153291275.html
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T18:19
2026-02-17T18:19
крым
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
убийство
бахчисарайский район
новости крыма
суд
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9dbf6a270941a0921b3cfc3309e17a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, трагедия произошла в октябре прошлого года. Обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное в частном доме в селе Песчаное. В ходе конфликта он избил своего знакомого, оставил его в комнате и пошел выпивать дальше.На следующий день потерпевшего обнаружили без признаков жизни. Смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, уточнили в прокуратуре.Прокурор Крыма Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за поножовщинуВ Симферополе посетители избили работника кафе Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_688b7874bdc0aafb46da6eae451ad6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, приговор, правосудие, убийство, бахчисарайский район, новости крыма, суд, уголовный кодекс
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда

Житель Крыма получил 7 лет колонии за убийство знакомого после распития алкоголя

18:19 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, трагедия произошла в октябре прошлого года. Обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное в частном доме в селе Песчаное. В ходе конфликта он избил своего знакомого, оставил его в комнате и пошел выпивать дальше.
На следующий день потерпевшего обнаружили без признаков жизни. Смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, уточнили в прокуратуре.
Прокурор Крыма Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – указали в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин получил срок за поножовщину
В Симферополе посетители избили работника кафе
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
 
КрымПрокуратура Республики КрымПриговорПравосудиеУбийствоБахчисарайский районНовости КрымаСудУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
19:43Рейд в Севастополе закрыли
19:39Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
19:21Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
19:09Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
18:43Сократилось число следующих с опозданием поездов крымского направления
18:27300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
18:19Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:53Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
16:39Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
16:33В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки
16:31Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
16:22Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
Лента новостейМолния