Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда

Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, трагедия произошла в октябре прошлого года. Обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное в частном доме в селе Песчаное. В ходе конфликта он избил своего знакомого, оставил его в комнате и пошел выпивать дальше.На следующий день потерпевшего обнаружили без признаков жизни. Смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, уточнили в прокуратуре.Прокурор Крыма Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за поножовщинуВ Симферополе посетители избили работника кафе Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка

