https://crimea.ria.ru/20260217/krymchanin-ubil-znakomogo-vo-vremya-zastolya--prigovor-suda-1153291275.html
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T18:19
2026-02-17T18:19
2026-02-17T18:19
крым
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
убийство
бахчисарайский район
новости крыма
суд
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9dbf6a270941a0921b3cfc3309e17a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, трагедия произошла в октябре прошлого года. Обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное в частном доме в селе Песчаное. В ходе конфликта он избил своего знакомого, оставил его в комнате и пошел выпивать дальше.На следующий день потерпевшего обнаружили без признаков жизни. Смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, уточнили в прокуратуре.Прокурор Крыма Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за поножовщинуВ Симферополе посетители избили работника кафе Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_688b7874bdc0aafb46da6eae451ad6bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, приговор, правосудие, убийство, бахчисарайский район, новости крыма, суд, уголовный кодекс
Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
Житель Крыма получил 7 лет колонии за убийство знакомого после распития алкоголя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Бахчисарайского района Крыма, который во время застолья убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, трагедия произошла в октябре прошлого года. Обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное в частном доме в селе Песчаное. В ходе конфликта он избил своего знакомого, оставил его в комнате и пошел выпивать дальше.
На следующий день потерпевшего обнаружили без признаков жизни. Смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, уточнили в прокуратуре.
Прокурор Крыма Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – указали в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: