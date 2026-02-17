Рейтинг@Mail.ru
Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
Крымчане все чаще получают сложное лечение на полуострове без необходимости поездок в федеральные центры. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крымчане все чаще получают сложное лечение на полуострове без необходимости поездок в федеральные центры. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.По его словам, ранее до 70% пациентов направлялись в крупные клиники других регионов России. Сейчас около 10 тысяч человек ежегодно получают высокотехнологичную медицинскую помощь в республике.Одним из наиболее значимых направлений стало лечение жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма. До установки специализированной лаборатории пациентов приходилось срочно транспортировать в другие регионы, после запуска оборудования помощь начали оказывать на месте – лечение уже получили 86 человек.Он отметил, что развитие связано не только с закупкой техники, но и с подготовкой специалистов и созданием профильных отделений.Ранее сообщалось, что в Крыму развивают и внедряют диагностические генетические панели, позволяющие выявлять предрасположенность к заболеваниям не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте.
Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением

Крым начал выполнять сложные операции – пациентам больше не надо ездить в другие регионы

14:55 17.02.2026
 
© Министр здравоохранения Республики Крым Алексей НатаровВрачи у медоборудования
Врачи у медоборудования
© Министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крымчане все чаще получают сложное лечение на полуострове без необходимости поездок в федеральные центры. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
По его словам, ранее до 70% пациентов направлялись в крупные клиники других регионов России. Сейчас около 10 тысяч человек ежегодно получают высокотехнологичную медицинскую помощь в республике.
"Мы закрыли практически все основные профили – нейрохирургию, кардиохирургию, ортопедию, сердечно-сосудистую хирургию. В прошлом году за полгода мы прооперировали почти весь объем подлежащих высокотехнологичной медицинской помощи пациентов", – сказал министр.
Одним из наиболее значимых направлений стало лечение жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма. До установки специализированной лаборатории пациентов приходилось срочно транспортировать в другие регионы, после запуска оборудования помощь начали оказывать на месте – лечение уже получили 86 человек.
"Всего у нас появилось 4 новых вида высокотехнологичной медицинской помощи. Мы начали выполнять такие операции как при экстрапирамидных нарушениях, то есть эпилепсии. Мы со временем расширяемся, вводим новые методики и новые технологии. Для справки, в прошлом году у нас были 17,5 тысяч случаев высокотехнологичной медицинской помощи", – рассказал Натаров.
Он отметил, что развитие связано не только с закупкой техники, но и с подготовкой специалистов и созданием профильных отделений.
Ранее сообщалось, что в Крыму развивают и внедряют диагностические генетические панели, позволяющие выявлять предрасположенность к заболеваниям не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте.
