"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей

В новом фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", который возведен на проспекте Античном в... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В новом фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", который возведен на проспекте Античном в Севастополе, торжественно открылся Исследовательский центр для детей "Эврика". Чем здесь уже готовы удивлять гостей и какие планы на ближайшее будущее, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Рабочие и торжественные моменты, исторические кадры, картины, карты, схемы – все это встречает гостей исследовательского центра в особым образом подсвеченных изображениях на стенах.В этом небольшом, но уютном помещении будут обучать, развлекать и вовлекать школьников, погружая их в науку, историю и приключения. Сегодня первое, вводное и праздничное занятие для второклашек.Многие из них первым делом столпились у археологической песочницы – откапывают из песка миниатюрные амфоры. Пока тут столпотворение – другие увлеклись рисованием и раскрашиванием на специально приготовленных для этого листках. Кто-то остановился у стеллажа с копиями древнегреческих сосудов.Другие ребята разглядывает античные театральные маски, "разбросанные" на круглом столе, пока еще одна группа их одноклассников пытается разобраться, как работает интерактивный электронный комплекс – он воспроизводит реальную процедуру археологических раскопок.Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова с гордостью говорит о том, что этот центр наконец открыт. И не где-то, а именно здесь – в здании нового фондохранилища, которое достроили год назад и куда перевезли множество артефактов, в том числе найденных при масштабных раскопках на территории ныне действующего музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".В Херсонесе достроили фондохранилище По ее словам, на интерактивных занятиях ребята смогут изучать основы стратиграфии – науки об определении возраста геологических пород, "ведь каждый культурный слой богат чем-то особенным". Также здесь будут проводиться занимательные уроки по истории Севастополя – Севастополеведению и уроки по духовно-нравственному воспитанию, чем славится "Херсонес Таврический"."Мы храним великое множество памятников христианской культуры. Херсонес – это купель православия, поэтому эту тему мы ни в коем случае не обходим. И я уверена, что каждый школьник Севастополя пройдет через этот центр", – отметила Морозова.По словам директора музея-заповедника, некоторые масштабные памятники, найденные в сельскохозяйственных районах Херсонеса, на хоре, будут перевезены сюда, на территорию фондохранилища, пространство вокруг которого еще формируется и тоже будет использоваться на занятиях с детьми.Благодаря уникальному наполнению и техническим возможностям в исследовательском детском центре "Эврика" будут проводить театрализованные и иммерсивные экскурсии, лекции и кинолектории. Но и это еще не все – здесь появится "Малая академия херсонесских наук", где школьники смогут разработать собственные исследовательские проекты.Пришедший поздравить руководство и сотрудников музея, первых гостей центра и всех горожан с открытием "Эврики" губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что рассчитывает на большие успехи, которых смогут добиться благодаря новому уникальному пространству юные дарования.Как уточнили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический", каждую неделю по выходным в центре "Эврика" будут проходить семейные мастер-классы. Кроме того, на базе центра разработан профориентационный абонемент, посвященный музейным профессиям, и создан клуб "Юный музейщик" для ребят разных возрастов, участие в котором позволит школьникам регулярно посещать здесь различные мероприятия.Все пространство фондохранилища будет открыто и полноценно заработает позже в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города "Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя Из Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры

