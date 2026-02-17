"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В новом фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", который возведен на проспекте Античном в Севастополе, торжественно открылся Исследовательский центр для детей "Эврика". Чем здесь уже готовы удивлять гостей и какие планы на ближайшее будущее, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.
Рабочие и торжественные моменты, исторические кадры, картины, карты, схемы – все это встречает гостей исследовательского центра в особым образом подсвеченных изображениях на стенах.
В этом небольшом, но уютном помещении будут обучать, развлекать и вовлекать школьников, погружая их в науку, историю и приключения. Сегодня первое, вводное и праздничное занятие для второклашек.
Многие из них первым делом столпились у археологической песочницы – откапывают из песка миниатюрные амфоры. Пока тут столпотворение – другие увлеклись рисованием и раскрашиванием на специально приготовленных для этого листках. Кто-то остановился у стеллажа с копиями древнегреческих сосудов.
Другие ребята разглядывает античные театральные маски, "разбросанные" на круглом столе, пока еще одна группа их одноклассников пытается разобраться, как работает интерактивный электронный комплекс – он воспроизводит реальную процедуру археологических раскопок.
Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова с гордостью говорит о том, что этот центр наконец открыт. И не где-то, а именно здесь – в здании нового фондохранилища, которое достроили год назад и куда перевезли множество артефактов, в том числе найденных при масштабных раскопках на территории ныне действующего музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
"Мы к этому шли очень долго... Это пространство и современное, и очень археологическое. Оно позволит изучать ребятам не только археологию, но и историю, проводить мастер-классы, профориентировать. То есть, это многофункциональный исследовательский центр", – сказала Морозова.
По ее словам, на интерактивных занятиях ребята смогут изучать основы стратиграфии – науки об определении возраста геологических пород, "ведь каждый культурный слой богат чем-то особенным". Также здесь будут проводиться занимательные уроки по истории Севастополя – Севастополеведению и уроки по духовно-нравственному воспитанию, чем славится "Херсонес Таврический".
"Мы храним великое множество памятников христианской культуры. Херсонес – это купель православия, поэтому эту тему мы ни в коем случае не обходим. И я уверена, что каждый школьник Севастополя пройдет через этот центр", – отметила Морозова.
По словам директора музея-заповедника, некоторые масштабные памятники, найденные в сельскохозяйственных районах Херсонеса, на хоре, будут перевезены сюда, на территорию фондохранилища, пространство вокруг которого еще формируется и тоже будет использоваться на занятиях с детьми.
"Территория вокруг фондохранилища тоже обустраивается, и это будет продолжение исследовательского центра. Там будут плантажные стены, где ребята смогут изучать начало виноградарского дела, гончарное производство. Будут стоять макеты усадеб, где ребята смогут познакомиться с хорой Херсонеса. Будет тематическая детская площадка, а еще летний кинолекторий, где мы будем транслировать интересные исторические и познавательные фильмы", – рассказала Морозова.
Благодаря уникальному наполнению и техническим возможностям в исследовательском детском центре "Эврика" будут проводить театрализованные и иммерсивные экскурсии, лекции и кинолектории. Но и это еще не все – здесь появится "Малая академия херсонесских наук", где школьники смогут разработать собственные исследовательские проекты.
Пришедший поздравить руководство и сотрудников музея, первых гостей центра и всех горожан с открытием "Эврики" губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что рассчитывает на большие успехи, которых смогут добиться благодаря новому уникальному пространству юные дарования.
"Что-то гениальное с античных времен обозначается словом "эврика". Поэтому мы ждем, что это слово здесь будет звучать очень часто, потому что наши маленькие исследователи будут открывать для себя неизведанный мир знаний. Ну и, конечно, я очень рассчитываю, что благодаря той программе, которая здесь будет реализована, будут воспитываться настоящие граждане нашей страны, настоящие севастопольцы, которые любят историю, бережно к ней относятся и любят свою Родину. В добрый путь!", - сказал Развожаев.
Как уточнили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический", каждую неделю по выходным в центре "Эврика" будут проходить семейные мастер-классы. Кроме того, на базе центра разработан профориентационный абонемент, посвященный музейным профессиям, и создан клуб "Юный музейщик" для ребят разных возрастов, участие в котором позволит школьникам регулярно посещать здесь различные мероприятия.
Все пространство фондохранилища будет открыто и полноценно заработает позже в 2026 году.
