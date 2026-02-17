Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 17 февраля
Какой сегодня праздник: 17 февраля
Какой сегодня праздник: 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Какой сегодня праздник: 17 февраля
17 февраля мир делает добрые дела, российские студенты отмечают День студотрядов. А еще в этот день для посещений был открыт Эрмитаж. РИА Новости Крым, 17.02.2026
Какой сегодня праздник: 17 февраля

Что отмечают в России и в мире 17 февраля

00:00 17.02.2026 (обновлено: 00:18 17.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 17 февраля мир делает добрые дела, российские студенты отмечают День студотрядов. А еще в этот день для посещений был открыт Эрмитаж.

Что празднуют в России и мире

Вооруженные Силы России отмечают День Службы горючего ВВС. Дата празднования приурочена ко дню создания в СССР Управления по снабжению горючим – 17 февраля 1936 года. Служба обеспечивает армию РФ горюче-смазочными материалами и ракетным топливом.
В 2016 году у студентов появился еще один праздник – День студенческих отрядов. Прообраз современных студотрядов – советское молодежно-волонтерское движение. Организация обладает четкой структурой во главе с Центральным Штабом и участвует в крупных проектах страны.
А еще 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Лучшим способом отметить этот день станут бескорыстные хорошие поступки. Так, к примеру, можно оплатить проезд за любого пассажира, пропустить вперед себя человека в очереди, сказать комплимент прохожему или отправить коллеге открытку со словами поддержки.
Еще сегодня День кадета России, Европейский день кота, Всемирный день китов и День красных носков. Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея, Петра.

Знаменательные события

В 1852 году в Санкт-Петербурге для публичных посещений открылся музей Эрмитаж, представивший вниманию гостей богатейшие коллекции античной и средневековой культур.
В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны завершилась Корсунь-Шевченковская операция: Красная Армия, используя тактику окружения, уничтожила командование и два армейских корпуса вермахта, располагавшиеся на Правобережной Украине.
В 1993 году в России учрежден "Газпром", занимающийся разработкой газовых ресурсов Восточной Сибири, Дальнего Востока, полуострова Ямал и Арктического шельфа.

Кто родился

17 февраля 1867 года родился российский революционер, морской офицер Петр Шмидт – один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Шмидт был единственным офицером русского флота, примкнувшим к революции 1905-1907 года, за что был прославлен советской пропагандой.
В 1906 году на свет появилась писательница и детская поэтесса Агния Барто. Большинство ее стихов написано для дошкольников и младших школьников. Они легко читаются и запоминаются, служат нравственным ориентиром для детей в первые годы взросления. Стихи поэтессы переведены на многие языки мира.
Также 50-летний юбилей сегодня отмечает народный артист РФ Денис Майданов. Его творческая деятельность очень разносторонняя – он певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. А еще – известный политический и общественный деятель.
Еще 17 февраля родились российский и советский врач, микробиолог и эпидемиолог, академик Николай Гамалея, советский военачальник, Герой Советского Союза Василий Шатилов, заслуженный артист России Вячеслав Малежик.
Лента новостейМолния