К Земле приближается новая комета – как наблюдать в Крыму

Новая комета C/2024 E1 из внешних областей Солнечной системы максимально приблизится к Земле 17 февраля и будет видна в Крыму над южным горизонтом сразу после... РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новая комета C/2024 E1 из внешних областей Солнечной системы максимально приблизится к Земле 17 февраля и будет видна в Крыму над южным горизонтом сразу после заката, но только в бинокль. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Максимальное сближение с Землей"17 февраля 2026 года происходит максимальное сближение с Землей кометы C/2024 E1. У кометы есть слабое зеленое свечение из-за молекул С2, как у большинства комет. Но она не относится к ярко-зеленым кометам. Это долгопериодическая комета, пришедшая из внешних областей Солнечной системы, и она, вероятнее всего, не вернется в окрестности Солнечной системы в обозримом будущем", – пояснил ученый.По его словам, размер ядра, сформированного из пыли и газов, оценивается в несколько километров. Комета проходит на расстоянии около 151,5 млн километров от Земли – это примерно одна астрономическая единица."Дистанция полностью безопасна, угрозы нет", – подчеркнул доктор наук.Куда смотретьЯркость объекта, по словам ученого, небольшая. Поэтому невооруженным глазом увидеть небесное тело будет невозможно. Однако для наблюдения с хорошими биноклями или телескопами это отличная цель. Сейчас комета путешествует по южному небу – ее уже успели сфотографировать в Новой Зеландии и других точках Южного полушария.Кольцеобразное затмениеКроме того, 17 февраля земляне наблюдают кольцеобразное солнечное затмение, добавил ученый."Луна закроет центр Солнца, оставив яркое "огненное кольцо". Полная кольцеобразная фаза наблюдается в Антарктиде и над Южным океаном. Частные фазы — в южной Африке и южной части Южной Америки. В Крыму это затмение не видно", – констатировал собеседник.Также эксперт анонсировал два заметных явления, которые будут видны в России летом. 12 августа произойдет полное солнечное затмение, полная фаза которого будет видна в северных регионах России. 28 августа произойдет полутеневое лунное затмение.28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет – Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, к которым присоединится и Луна, сообщал ранее Вольвач. При ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Крымский астроном открыл межзвездную комету

