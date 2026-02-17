Рейтинг@Mail.ru
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов
16 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ). РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T07:57
2026-02-17T08:40
новости
поезд
железная дорога
крым
новости крыма
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 16 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На 8.00 МСК в Крым:№077/078 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 15 февраля задерживается на 9,5 часов;№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 15 февраля задерживается на 7,5 часов;№327/328 Кисловодск – Симферополь отправлением 16 февраля задерживается на 6 часов;№091/092 Москва – Севастополь отправлением 15 февраля задерживается на 5,5 часов;№315/316 Адлер – Симферополь отправлением 16 февраля задерживается на 5 часов;№195/196 Москва – Симферополь отправлением 15 февраля задерживается на 5 часов;№161/162 Пермь – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№027/028 Москва – Симферополь отправлением 16 февраля задерживается на 3 часа.Из Крыма:№027/028 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 10 часов;№315/316 Симферополь – Адлер отправлением 16 февраля задерживается на 8,5 часов;№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 8,5 часов;№067/068 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 7,5 часов;№327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением 16 февраля задерживается на 7 часов;№077/078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 5,5 часов;№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 4,5 часа;№091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 4 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, добавили в компании-перевозчике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов

Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 пассажирских поездов

07:57 17.02.2026 (обновлено: 08:40 17.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 16 пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).

"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются поезда "Таврия", – сказано в сообщении.

На 8.00 МСК в Крым:
№077/078 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 15 февраля задерживается на 9,5 часов;
№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 15 февраля задерживается на 7,5 часов;
№327/328 Кисловодск – Симферополь отправлением 16 февраля задерживается на 6 часов;
№091/092 Москва – Севастополь отправлением 15 февраля задерживается на 5,5 часов;
№315/316 Адлер – Симферополь отправлением 16 февраля задерживается на 5 часов;
№195/196 Москва – Симферополь отправлением 15 февраля задерживается на 5 часов;
№161/162 Пермь – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№027/028 Москва – Симферополь отправлением 16 февраля задерживается на 3 часа.
Из Крыма:
№027/028 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 10 часов;
№315/316 Симферополь – Адлер отправлением 16 февраля задерживается на 8,5 часов;
№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 8,5 часов;
№067/068 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 7,5 часов;
№327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением 16 февраля задерживается на 7 часов;
№077/078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 5,5 часов;
№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 4,5 часа;
№091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 4 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, добавили в компании-перевозчике.
