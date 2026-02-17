https://crimea.ria.ru/20260217/gosduma-obyazala-operatorov-otklyuchat-svyaz-po-zaprosu-fsb-1153282701.html
Госдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ
Госдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Госдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающие операторов отключать сотовую связь по запросу ФСБ в случае возникновения...
2026-02-17T14:43
2026-02-17T14:43
2026-02-17T14:50
новости
связь
мобильная связь
закон и право
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающие операторов отключать сотовую связь по запросу ФСБ в случае возникновения угрозы безопасности для граждан и государства. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно документу, операторы связи обязаны приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один деньНовые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла ГосдумаБольше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
14:43 17.02.2026 (обновлено: 14:50 17.02.2026)