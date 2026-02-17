https://crimea.ria.ru/20260217/fayly-zelenskogo-potryasut-mir-chto-gotovit-rf-i-speshit-sdelat-evropa-1153257739.html

"Файлы Зеленского" потрясут мир: что готовит РФ и спешит сделать Европа

Европа ищет свое место за столом переговоров с Россией по Украине, для чего рассматривает возможности нейтрализовать главу киевского режима Владимира Зеленского РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Европа ищет свое место за столом переговоров с Россией по Украине, для чего рассматривает возможности нейтрализовать главу киевского режима Владимира Зеленского как политика, чтобы обезопасить себя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.По словам Смирнова, сегодня Европа в лице лидеров стран, долгое время провоцировавших, а потом много лет материально и финансово поддерживавших конфликт Запада с РФ на Украине, "ищет свое место за столом переговоров" с Россией.По его мнению, за время конфликта на Украине у Зеленского с Западом, в том числе с Европой, сформировались слишком тесные связи, разорвать которые без последствий нелегко и опасно для всех, и сегодня "крышеватели" главы киевского режима спешат себя обезопасить."Большие переплетения между Зеленским и Европой. Они фактически слились в одно целое с точки зрения политики. Поэтому просто отречься от него, просто его уничтожить Европа сегодня не может. Но она находится в поиске тех инструментов и тех путей, которые бы нейтрализовали Зеленского как политика", – добавил собеседник.В этой связи Зеленский сегодня при решении всех вопросов в рамках переговорного процесса не случайно ставит во главу угла собственную безопасность, отметил эксперт. И прошедшее в Мюнхене мероприятия можно назвать "конференцией по безопасности Зеленского", считает Смирнов.О судьбе главы киевского режима в Европе переживают те, чьи имена войдут в общий с Зеленским и его командой список преступников и фигурантов уголовных дел по окончании СВО, считает эксперт."Он (Зеленский – ред.) не скрывает, что именно по его команде разрабатываются спецслужбами Украины террористические операции, проводимые на территории России. Они не могут остаться без юридической оценки с нашей стороны, без процессуальной. И я уверен, что материалы дела на Зеленского уже сегодня насчитывают огромное количество томов. Другое дело, что определенные процессы не то чтобы не позволяют, а пока являются преждевременными для того, чтобы об этом заявить", – сказал Смирнов.Он полагает, что по своей скандальности и мировой значимости этот кейс из преступлений Зеленского и его "партнеров" на Западе можно будет сравнить с громким делом Эйпштейна*.* В 2019 году скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие заявило о самоубийстве. На днях генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу Эпштейна. В нем значатся: Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейц, Марк Цукерберг и другие лица, являвшиеся "государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами". Генпрокурор заявила, что "никакие материалы не были скрыты или отредактированы из соображений неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес ОрбанаДвойной удар: провал Зеленского в МюнхенеДемонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану

