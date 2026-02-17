Рейтинг@Mail.ru
Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников
Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников
Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб.Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел также на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, темрюкский район, краснодарский край, нефть, происшествия, мчс краснодарского края, пожар
Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников

На Кубани после атаки дронов горит еще один резервуар с нефтью на площади 1250 "квадратов"

11:22 17.02.2026 (обновлено: 11:35 17.02.2026)
 
МЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб.
"В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА . Пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел также на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.
Последствия детонации беспилотника ВСУ в центре Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
11:09
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
 
НовостиТемрюкский районКраснодарский крайНефтьПроисшествияМЧС Краснодарского краяПожар
 
