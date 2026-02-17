https://crimea.ria.ru/20260217/esche-odin-rezervuar-s-neftyu-gorit-na-kubani-posle-ataki-bespilotnikov-1153271517.html

Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников

Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 17.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб.Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел также на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.

