Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников
Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T11:22
2026-02-17T11:22
2026-02-17T11:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб.Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел также на Ильском нефтеперебатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:22 17.02.2026 (обновлено: 11:35 17.02.2026)