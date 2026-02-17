https://crimea.ria.ru/20260217/dvizhenie-dereva-chto-takoe-kitayskiy-novyy-god-1122228777.html

Движение дерева: что такое китайский Новый год

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151744465_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_db0b73cf50b1bd0c8426557d1c9abd95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В день второго новолуния после зимнего солнцестояния в Китае празднуют Новый год. В этом году наступление Года Лошади выпало на 17 февраля. Как китайцы отмечают этот праздник и что он для них значит, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал независимый китаевед Бронислав Виногродский.Праздник весны"То, что у нас принято называть китайским Новым годом, сами китайцы называют праздником весны, потому что так оно и есть: астрономически это второе новолуние после зимнего солнцестояния. На зимнее солнцестояние начинает прибавляться количество света, которое выражается еще в количестве потенциального тепла. И вот второе новолуние после зимнего солнцестояния – к этому моменту уже достаточно тепла, чтобы вся энергетика этого мира перешла в другую фазу", – рассказывает китаевед.Новую фазу китайцы называют "Движение дерева", она приходит на смену "Движению воды" и означает пробуждение энергии, которая заставляет цвести деревья и расти травы – именно в это время в южных и центральных районах Китая начинает цвести слива мэйхуа, рассказывает гость эфира. Глубокие смыслы"Этот праздник обставлен обрядами, которые на протяжении 4 тысяч лет не менялись", – продолжает эксперт и подчеркивает, что для китайца главное – правильно встретить энергии Нового года: "Суть в том, что в каждом доме существует дух очага – домовой, который управляет теплом, порождающим семью. За неделю до нового года, в 23 день от 12-й луны по китайскому календарю, мифологически этот дух поднимается на небо и докладывает главному нефритовому божеству, что в доме в течение этого года произошло хорошего и плохого. А в новый год вездесущий дух спускается, проникает в дома и дает нужные энергии. И вот люди готовятся встретить эти энергии".А вот громкими петардами и салютами китайцы пытаются отпугнуть негативные энергии, которые также могут прийти в праздничную ночь. Эту ночь традиционно принято проводить в кругу семьи – это механизм единения и поддержания единства. Кроме того, в Новый год в Китае принято желать друг другу богатства и счастья.Прагматичный подход"Принято считать, что китайцы очень трепетны и романтичны. Это не так. Они понимают, что соблюдение традиций делает жизнь более качественной и ясной, спокойной и понятной. Китайцы – жесткие прагматики. Это мы здесь слишком романтичны и пытаемся построить какой-то идеальный мир. Они знают, что идеал недостижим", – утверждает китаевед.А вот европейский Новый год прагматичные китайцы не отмечают, хотя деловую жизнь все же привязывают к европейскому календарю."Новый год с 31 декабря на 1 января китайцы не отмечают и не обращают на него внимания. Также как большинство китайских праздников, например, седьмой день седьмой луны, мы тоже оставляем без внимания. Китайцы думают по-другому, и по-другому воспринимают время, хотя банковские операции у них привязаны к нашему календарю, а где-то в ноябре начинаются рождественские распродажи, и магазины украшаются елками и дедами Морозами. Просто под эту историю все хорошо продается", – улыбается гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

