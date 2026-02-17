Рейтинг@Mail.ru
Движение дерева: что такое китайский Новый год - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260217/dvizhenie-dereva-chto-takoe-kitayskiy-novyy-god-1122228777.html
Движение дерева: что такое китайский Новый год
Движение дерева: что такое китайский Новый год - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Движение дерева: что такое китайский Новый год
В день второго новолуния после зимнего солнцестояния в Китае празднуют Новый год. В этом году наступление Года Лошади выпало на 17 февраля. Как китайцы отмечают РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T12:10
2026-02-17T12:10
в мире
культура
радио "спутник в крыму"
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151744465_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_db0b73cf50b1bd0c8426557d1c9abd95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В день второго новолуния после зимнего солнцестояния в Китае празднуют Новый год. В этом году наступление Года Лошади выпало на 17 февраля. Как китайцы отмечают этот праздник и что он для них значит, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал независимый китаевед Бронислав Виногродский.Праздник весны"То, что у нас принято называть китайским Новым годом, сами китайцы называют праздником весны, потому что так оно и есть: астрономически это второе новолуние после зимнего солнцестояния. На зимнее солнцестояние начинает прибавляться количество света, которое выражается еще в количестве потенциального тепла. И вот второе новолуние после зимнего солнцестояния – к этому моменту уже достаточно тепла, чтобы вся энергетика этого мира перешла в другую фазу", – рассказывает китаевед.Новую фазу китайцы называют "Движение дерева", она приходит на смену "Движению воды" и означает пробуждение энергии, которая заставляет цвести деревья и расти травы – именно в это время в южных и центральных районах Китая начинает цвести слива мэйхуа, рассказывает гость эфира. Глубокие смыслы"Этот праздник обставлен обрядами, которые на протяжении 4 тысяч лет не менялись", – продолжает эксперт и подчеркивает, что для китайца главное – правильно встретить энергии Нового года: "Суть в том, что в каждом доме существует дух очага – домовой, который управляет теплом, порождающим семью. За неделю до нового года, в 23 день от 12-й луны по китайскому календарю, мифологически этот дух поднимается на небо и докладывает главному нефритовому божеству, что в доме в течение этого года произошло хорошего и плохого. А в новый год вездесущий дух спускается, проникает в дома и дает нужные энергии. И вот люди готовятся встретить эти энергии".А вот громкими петардами и салютами китайцы пытаются отпугнуть негативные энергии, которые также могут прийти в праздничную ночь. Эту ночь традиционно принято проводить в кругу семьи – это механизм единения и поддержания единства. Кроме того, в Новый год в Китае принято желать друг другу богатства и счастья.Прагматичный подход"Принято считать, что китайцы очень трепетны и романтичны. Это не так. Они понимают, что соблюдение традиций делает жизнь более качественной и ясной, спокойной и понятной. Китайцы – жесткие прагматики. Это мы здесь слишком романтичны и пытаемся построить какой-то идеальный мир. Они знают, что идеал недостижим", – утверждает китаевед.А вот европейский Новый год прагматичные китайцы не отмечают, хотя деловую жизнь все же привязывают к европейскому календарю."Новый год с 31 декабря на 1 января китайцы не отмечают и не обращают на него внимания. Также как большинство китайских праздников, например, седьмой день седьмой луны, мы тоже оставляем без внимания. Китайцы думают по-другому, и по-другому воспринимают время, хотя банковские операции у них привязаны к нашему календарю, а где-то в ноябре начинаются рождественские распродажи, и магазины украшаются елками и дедами Морозами. Просто под эту историю все хорошо продается", – улыбается гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260110/god-ognennoy-loshadi--kto-takie-krymskie-tarpany-1151906985.html
https://crimea.ria.ru/20260101/v-god-ognennoy-loshadi-my-perezapustim-teatr-zhizni--astrolog-1151728820.html
https://crimea.ria.ru/20251221/nikakikh-petard-i-feyerverkov-v-mvd-kryma-napomnili-o-zaprete-i-shtrafakh-1151858335.html
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151744465_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_bebeec06dc11c9d42098fb33c5fce97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, культура, китай
Движение дерева: что такое китайский Новый год

17 февраля наступает Новый год по китайскому календарю

12:10 17.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкНовогодняя композиции в виде лошади
Новогодняя композиции в виде лошади - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В день второго новолуния после зимнего солнцестояния в Китае празднуют Новый год. В этом году наступление Года Лошади выпало на 17 февраля. Как китайцы отмечают этот праздник и что он для них значит, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал независимый китаевед Бронислав Виногродский.

Праздник весны

"То, что у нас принято называть китайским Новым годом, сами китайцы называют праздником весны, потому что так оно и есть: астрономически это второе новолуние после зимнего солнцестояния. На зимнее солнцестояние начинает прибавляться количество света, которое выражается еще в количестве потенциального тепла. И вот второе новолуние после зимнего солнцестояния – к этому моменту уже достаточно тепла, чтобы вся энергетика этого мира перешла в другую фазу", – рассказывает китаевед.
Новую фазу китайцы называют "Движение дерева", она приходит на смену "Движению воды" и означает пробуждение энергии, которая заставляет цвести деревья и расти травы – именно в это время в южных и центральных районах Китая начинает цвести слива мэйхуа, рассказывает гость эфира.

"По-китайски название праздника звучит "Чуньцзе" – "праздник весны", где "цзе" означает коленце бамбука, который растет импульсами. Это точка перехода во времени. Поэтому да – это можно считать Новым годом", – объясняет специалист.

Биосферный заповедник Аскания-Нова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
10 января, 08:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны

Глубокие смыслы

"Этот праздник обставлен обрядами, которые на протяжении 4 тысяч лет не менялись", – продолжает эксперт и подчеркивает, что для китайца главное – правильно встретить энергии Нового года: "Суть в том, что в каждом доме существует дух очага – домовой, который управляет теплом, порождающим семью. За неделю до нового года, в 23 день от 12-й луны по китайскому календарю, мифологически этот дух поднимается на небо и докладывает главному нефритовому божеству, что в доме в течение этого года произошло хорошего и плохого. А в новый год вездесущий дух спускается, проникает в дома и дает нужные энергии. И вот люди готовятся встретить эти энергии".
А вот громкими петардами и салютами китайцы пытаются отпугнуть негативные энергии, которые также могут прийти в праздничную ночь. Эту ночь традиционно принято проводить в кругу семьи – это механизм единения и поддержания единства. Кроме того, в Новый год в Китае принято желать друг другу богатства и счастья.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
1 января, 16:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог

Прагматичный подход

"Принято считать, что китайцы очень трепетны и романтичны. Это не так. Они понимают, что соблюдение традиций делает жизнь более качественной и ясной, спокойной и понятной. Китайцы – жесткие прагматики. Это мы здесь слишком романтичны и пытаемся построить какой-то идеальный мир. Они знают, что идеал недостижим", – утверждает китаевед.
А вот европейский Новый год прагматичные китайцы не отмечают, хотя деловую жизнь все же привязывают к европейскому календарю.
"Новый год с 31 декабря на 1 января китайцы не отмечают и не обращают на него внимания. Также как большинство китайских праздников, например, седьмой день седьмой луны, мы тоже оставляем без внимания. Китайцы думают по-другому, и по-другому воспринимают время, хотя банковские операции у них привязаны к нашему календарю, а где-то в ноябре начинаются рождественские распродажи, и магазины украшаются елками и дедами Морозами. Просто под эту историю все хорошо продается", – улыбается гость эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Фейерверк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
21 декабря 2025, 15:46
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
 
Радио "Спутник в Крыму"В миреКультураКитай
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Крымский мост сейчас - что происходит на данный момент
13:56Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 год
13:44Снежный шторм идет на Крым
13:37Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
13:21Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
13:08Раненный во время атаки ВСУ на Севастополь мальчик вернулся домой
13:03Авария обесточила часть Симферопольского района
12:54Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионаж
12:42ВТБ: 86% россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
12:31В Азовском море пятый день ищут пропавших моряков
12:21Ответ на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
12:10Движение дерева: что такое китайский Новый год
11:55Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов
11:44Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединит Крым и Кубань
11:37В Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемные
11:27Задержка поездов крымского направления: время опоздания увеличивается
11:22Еще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотников
11:09Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
10:52В Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
10:37Крымский мост: что происходит на объекте после возобновления движения
Лента новостейМолния