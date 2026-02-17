Рейтинг@Mail.ru
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260217/bez-druzhby-slovatskie-neftyaniki-prosyat-v-dolg-neft-iz-goszapasov-1153284683.html
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе запросил нефть из госрезервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе запросил нефть из госрезервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление государственных резервов республики.По данным управления, предложение поддержано спецкомиссией. При этом в сообщении указывается, что мера предложена как превентивная, нужна для непрерывного снабжения словацкого рынка и угроз в части поставок для населения и экономики нет.В марте прошлого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.
новости, словакия, нефть, нефтепровод "дружба"
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов

Из-за остановки поставок по нефтепроводу "Дружба" Словакия просит нефть из госзапасов

15:57 17.02.2026
 
© AP PhotoНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе запросил нефть из госрезервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление государственных резервов республики.
"Со стороны словацкого нефтеперерабатывающего завода было внесено предложение выделить в качестве займа часть нефти из резервов, которая бы использовалась постепенно, исключительно для нужд словацкого рынка и только на необходимый период", – сказано в сообщении.
По данным управления, предложение поддержано спецкомиссией. При этом в сообщении указывается, что мера предложена как превентивная, нужна для непрерывного снабжения словацкого рынка и угроз в части поставок для населения и экономики нет.
В марте прошлого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
 
