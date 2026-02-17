https://crimea.ria.ru/20260217/bez-druzhby-slovatskie-neftyaniki-prosyat-v-dolg-neft-iz-goszapasov-1153284683.html
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе запросил нефть из госрезервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление государственных резервов республики.По данным управления, предложение поддержано спецкомиссией. При этом в сообщении указывается, что мера предложена как превентивная, нужна для непрерывного снабжения словацкого рынка и угроз в части поставок для населения и экономики нет.В марте прошлого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила ТрампаОрбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
