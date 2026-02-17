https://crimea.ria.ru/20260217/avariya-obestochila-chast-simferopolskogo-rayona-1153275601.html

Авария обесточила часть Симферопольского района

Авария обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Авария обесточила часть Симферопольского района

Три населенных пункта Симферопольского района частично обесточены из-за аварии на сетях днем во вторник. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T13:03

2026-02-17T13:03

2026-02-17T13:07

симферопольский район

новости крыма

электроэнергия

электросети крыма

электричество

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_d2bdaf780384c695497694c3d26b5ef7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Симферопольского района частично обесточены из-за аварии на сетях днем во вторник. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Ранее во вторник без света из-за аварии остались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, новости крыма, электроэнергия, электросети крыма, электричество, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии