Авария обесточила часть Симферопольского района
Авария обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Авария обесточила часть Симферопольского района
Три населенных пункта Симферопольского района частично обесточены из-за аварии на сетях днем во вторник.
2026-02-17T13:03
2026-02-17T13:03
2026-02-17T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Симферопольского района частично обесточены из-за аварии на сетях днем во вторник. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Ранее во вторник без света из-за аварии остались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
Авария обесточила часть Симферопольского района
В Крыму обесточена часть Симферопольского района из-за аварии на сетях
13:03 17.02.2026 (обновлено: 13:07 17.02.2026)