Авария обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Авария обесточила часть Симферопольского района
Авария обесточила часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Авария обесточила часть Симферопольского района
Три населенных пункта Симферопольского района частично обесточены из-за аварии на сетях днем во вторник. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T13:03
2026-02-17T13:07
симферопольский район
новости крыма
электроэнергия
электросети крыма
электричество
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Симферопольского района частично обесточены из-за аварии на сетях днем во вторник. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Ранее во вторник без света из-за аварии остались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районе.
симферопольский район
Авария обесточила часть Симферопольского района

В Крыму обесточена часть Симферопольского района из-за аварии на сетях

13:03 17.02.2026 (обновлено: 13:07 17.02.2026)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Симферопольского района частично обесточены из-за аварии на сетях днем во вторник. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Симферопольский район, населенные пункты частично Перевальное, Доброе, Заречное", – перечислили в компании.
По данным предприятия, электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.
Ранее во вторник без света из-за аварии остались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районе.
Симферопольский районНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектросети КрымаЭлектричествоГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
